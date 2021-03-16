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بعد علاج استمر شهرا.. الأمير فيليب يغادر المستشفى

الأمير فيليب أثناء مغادرة المستشفى

بعد علاج استمر شهرا.. الأمير فيليب يغادر المستشفى

العائلة الملكية تواجه عاصفة أزمة جرّاء المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عبر التلفزيون الأميركي

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العربية.نت، فرانس برس

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غادر زوج الملكة إليزابيث الثانية الأمير فيليب (99 عاما)، الثلاثاء، المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.

وأُدخِل الأمير فيليب الذي يبلغ عامه المئة في يونيو المقبل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 16 فبراير وعولج من التهاب.

وعاد إليه لتمضية فترة نقاهة بعدما أجريت له عملية جراحية لمعالجة مشكلة موجودة أصلاً في القلب في مستشفى القديس برثولماوس في وسط لندن الذي يضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

من مقابلة هاري وميغان التي بثت يوم 7 مارس 2021
2 صور من مقابلة هاري وميغان التي بثت يوم 7 مارس 2021
2 صور
من مقابلة هاري وميغان التي بثت يوم 7 مارس 2021
من مقابلة هاري وميغان التي بثت يوم 7 مارس 2021
الأمير فيليب أثناء مغادرة المستشفى
الأمير فيليب أثناء مغادرة المستشفى

وجاء إدخال الأمير فيليب المستشفى في خضم عاصفة تضرب العائلة الملكية التي تواجه أزمة جرّاء المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان ماركل عبر التلفزيون الأميركي، بعد حوالي عام من انسحابهما الفعلي من العائلة الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا واستقرارهما في كاليفورنيا.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

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وفي يونيو 2017، أدخل الأمير فيليب المستشفى حيث أمضى ليلتين إثر "التهاب متصل بمرض تم تشخيصه سابقا". وخضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018.

وفي يناير 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع "لاند روفر" بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام ما أدى إلى انقلاب سيارته. وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي نهاية ديسمبر من العام نفسه، أدخل مستشفى إدوارد السابع حيث أمضى أربع ليال "تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقا"، بحسب الدوائر الملكية البريطانية.

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