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البرق يقتل رياضية خلال تدربها استعداداً للألعاب الأولمبية

Salvadoran surfer Katherine Diaz
الرياضية كاثرين دياز خلال تدريب سابق لها

البرق يقتل رياضية خلال تدربها استعداداً للألعاب الأولمبية

البرق أصاب رياضية ركوب الأمواج كاثرين دياز، وهي من السلفادور، بينما كانت تتدرب لبطولة العالم المؤهِلة للأولمبياد

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لندن - رويترز 

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قتل البرق رياضية ركوب الأمواج، كاثرين دياز، وهي من السلفادور، بينما كانت تتدرب لبطولة مؤهِلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن البرق أصاب دياز (22 عاماً) بمجرد دخولها المياه في شاطئ التونكو الذي يبعد نحو 16 كيلومتراً إلى الجنوب عن العاصمة سان سالفادور يوم الجمعة الماضي.

الرياضية كاثرين دياز خلال تدريب سابق لها
الرياضية كاثرين دياز خلال تدريب سابق لها
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وقال الاتحاد الدولي لركوب الأمواج: "جسدت كاثرين البهجة والطاقة التي تميز رياضة ركوب الأمواج، وتجعلها محببة إلى قلوبنا جميعاً كسفيرة عالمية للرياضة".

وكانت دياز تستعد لبطولة العالم التي من المقرر إقامتها ما بين 29 مايو المقبل و6 يونيو التالي في بلادها.

ولأول مرة ستصبح مسابقة ركوب الأمواج بطولة رسمية في الألعاب الأولمبية في دورتها المقبلة في اليابان.

الرياضية كاثرين دياز
الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
4 صور من جنازة الرياضية كاثرين دياز
4 صور
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
من جنازة الرياضية كاثرين دياز
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