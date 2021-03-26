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لوحة للفنان فان غوخ.. تباع مرتين في مزاد واحد

FILE PHOTO: Sotheby's Paris employees pose with the 1887 painting of a Paris street scene Scene de rue a Montmartre by Dutch painter Vincent Van Gogh which will be presented to the public for the first time after spending more than a century behind closed doors in the private collection of a French family, France, February 24, 2021. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo
لوحة "مشهد شارع في مونمارتر"

لوحة للفنان فان غوخ.. تباع مرتين في مزاد واحد

بيعت لوحة "مشهد شارع في مونمارتر" مقابل 13.27 مليون دولار في جولة البيع الثانية إثر خطأ تقني حدث في نظام البيع خلال الجولة الأولى

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العربية.نت – وكالات

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بيعت لوحة للرسام الشهير فينسنت فان غوخ تصور شارعاً في باريس بسعر 16.47 مليون دولار في مزاد أمس، الخميس، لكن أعيد عرضها للبيع مجدداً وبيعت بالفعل بسعر أقل.

وقالت دار "سوذبيز" للمزادات إن خطأ تقنياً حدث في نظام البيع في المزاد عبر الإنترنت خلال عملية البيع الأولى للوحة التي ظلت ضمن مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من 100 عام.

وحققت لوحة "مشهد شارع في مونمارتر" 13.27 مليون دولار في جولة البيع الثانية (15.45 مليون دولار بعد إضافة التكاليف).

ويتجاوز هذا المبلغ القيمة التي توقعتها دار المزادات للوحة بين 5.9 مليون دولار و9.4 مليون دولار.

لوحة "مشهد شارع في مونمارتر"
لوحة "مشهد شارع في مونمارتر"
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أقيم المزاد في باريس بينما تم تقديم العروض عبر الإنترنت أو الهاتف من باريس ونيويورك وهونغ كونغ.

ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887 عندما كان فان غوخ يقيم مع شقيقه تيو في العاصمة الفرنسية. ولم تُطرح هذه اللوحة يوماً للعرض.

وقال فابيان ميرابو وكلوديا ميرسييه اللذان أعادا اكتشاف اللوحة: "هذه مغامرة جميلة للسوق الفرنسية التي لم تشهد على لوحة بهذه الجودة لفان غوخ منذ زمن بعيد".

ويعود آخر عمل للرسام الهولندي بيع في مزاد علني إلى العام 2017، وهي لوحة تحمل عنوان "الحقل والفلاح" (1889) بيعت في مقابل 81 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في نيويورك.

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