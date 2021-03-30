هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار

اتضح أن واحدا من 5 ضحايا قضوا مساء السبت الماضي بتحطم هليكوبتر كانوا على متنها في ولاية "ألاسكا" الأميركية، هو Petr Kellner المتزوج والأب لأربعة أبناء، والمعروف بأنه أغنى رجل في جمهورية التشيك، بثروة وضعته في الدرجة 64 عالميا، وقدّرها موقع مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية أمس الاثنين بأكثر من 17 مليار و400 مليون دولار.

تحقيق سريع ومكثف فتحه "المجلس الوطني لسلامة النقل" بالولاية، لمعرفة ما حدث تماما، وكيف، للطائرة التابعة لشركة يقع مقرها بمدينة Wasilla في ألاسكا، هي شركة Soloy Helicopters المالكة أسطولا من 19 هليكوبتر للإيجار، وفقا للوارد بوسائل إعلام أميركية عدة، زارت "العربية.نت" مواقعها، وكلها أجمعت بأن التحطم لا يزال في خانة "ظروف غير معروفة بعد" إلى أن يكشف التحقيق عن الذيول والملابسات.

وكانت الطائرة، وهي طراز Eurocopter AS350 B3 فرنسية الصنع، تقل مرشدين وضيوفا من نزل في رحلة "تزلج بالهليكوبتر" عندما تحطمت، والوحيد الذي نجا من الحادث، لا يزال في المستشفى بحالة حرجة حاليا، لكنها مستقرة. أما الطيار البالغ 33 سنة، فكان بين القتلى، وهو أميركي كجميع الضحايا، باستثناء الملياردير القتيل بعمر 56 عاما، والذي ترك أرملة تصغره بثلاثة أعوام، اسمها Renata Kellnerova ويصعب العثور ولو على صورة واحدة لها في الإنترنت.

والمعروف عن بيتر كيلنر، أنه أسس في 1991 مجموعة أصبحت عالمية الشهرة، ويملك 98.93 % من أسهمها، هي Group NVPPF المكونة من شركات عاملة في حقول التمويل والاتصالات والتصنيع والإعلام والتكنولوجيا الحيوية، والناشطة بدول في 5 قارات، كما في الشرق الأوسط أيضا، والتي بلغ حجم أصولها في يونيو الماضي أكثر من 52 مليارا من الدولارات، وفق الوارد عنها بموقع Bloomberg الأميركي.

بحوامة بدلا من مصعد

ويعني مصطلح "التزلج بالهليكوبتر" أو Heli-Esqui ممارسة هذه الرياضة على منحدرات ومواقع جبلية يتم الوصول إليها بحوامة بدلا من "تلفريك" أو مصعد تزلج تقليدي، لذلك انتقل الملياردير التشيكي ومن معه بهليكوبتر، من حيث كانوا نزلاء في نزل Tordrillo Mountain الفندقي، إلى موقع Anchorage البعيدة في أقصى الجنوب الألسكي 40 كيلومترا عن الفندق "وسط طقس كان مقبولا جدا للطيران" وفقا لما اطلعت عليه "العربية.نت" مترجما من موقع iRozhlas التشيكي، وفيه قرأت أيضا أن الناجي من الحادث "هو الوحيد الذي يمكنه مساعدة المحققين على الوصول بسرعة إلى حقيقة ما حدث" وفق تعبير الموقع.

والذي حدث في الطريق إلى حيث كان ركاب الهليكوبتر ينوون التزلج، أن الطائرة تعطلت فجأة فوق قمة جبلية ارتفاعها 1.676 مترا عن سطح البحر، وتمكن الطيار من الهبوط بها 250 مترا، لكنه لم يتمكن من إتمام الهبوط، فهوت وارتطمت بالأرض، وتحطمت في موقع معروف باسم Knik Glacier الجليدي، وهناك في العاشرة مساء اليوم نفسه، عثرت فرق الإنقاذ على حطامها، وعلى جثث القتلى في داخلها، مع ناج واحد كان مغميا عليه بالكامل تقريبا.