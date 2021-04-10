طفل أميركي في الثالثة يقتل شقيقه الرضيع بالرصاص

تعتقد الشرطة الأميركية أن رضيعاً قُتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أن تمكن الصبي الأكبر من الإمساك بمسدس داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقالت ويندي بيمبريدغ، مساعدة رئيس شرطة هيوستن، إن الرضيع أصيب في بطنه صباح الجمعة.

ونقل عدد من البالغين، الذين كانوا داخل الشقة، الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى، حيث توفي.

وقالت بيمبريدغ: "أريد فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية. أحفظهم في مكان مغلق. هناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل هذا السلاح آمناً. الرجاء الدعاء لهذه العائلة.. إنه حادث مأساوي".

ولم يتمكن المحققون في البداية من تحديد مكان المسدس المستخدم في إطلاق النار، لكنهم وجدوه فيما بعد داخل السيارة التي استخدمها أفراد الأسرة لنقل الرضيع إلى المستشفى.

وقال بيمبريدغ إن المحققين والمدعين ما زالوا يحددون ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات في القضية أم لا.