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طفل أميركي في الثالثة يقتل شقيقه الرضيع بالرصاص

الأخ الأكبر يجلس أمام المنزل ومعه أفراد من العائلة والشرطة
الأخ الأكبر يجلس أمام المنزل ومعه أفراد من العائلة والشرطة

طفل أميركي في الثالثة يقتل شقيقه الرضيع بالرصاص

الرضيع البالغ من العمر 8 أشهر أصيب في بطنه صباح الجمعة داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس

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هيوستن – أسوشيتد برس

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تعتقد الشرطة الأميركية أن رضيعاً قُتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أن تمكن الصبي الأكبر من الإمساك بمسدس داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

شرطي يتحدث إلى الطفل الذي قتل أخاه
شرطي يتحدث إلى الطفل الذي قتل أخاه

وقالت ويندي بيمبريدغ، مساعدة رئيس شرطة هيوستن، إن الرضيع أصيب في بطنه صباح الجمعة.

ونقل عدد من البالغين، الذين كانوا داخل الشقة، الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى، حيث توفي.

العائلة تبكي إثر المأساة
العائلة تبكي إثر المأساة
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وقالت بيمبريدغ: "أريد فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية. أحفظهم في مكان مغلق. هناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل هذا السلاح آمناً. الرجاء الدعاء لهذه العائلة.. إنه حادث مأساوي".

ولم يتمكن المحققون في البداية من تحديد مكان المسدس المستخدم في إطلاق النار، لكنهم وجدوه فيما بعد داخل السيارة التي استخدمها أفراد الأسرة لنقل الرضيع إلى المستشفى.

وقال بيمبريدغ إن المحققين والمدعين ما زالوا يحددون ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات في القضية أم لا.

الشرطة في مكان وقوع الحادث
الشرطة في مكان وقوع الحادث
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