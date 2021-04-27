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وفاة ملاكم أردني بعد إصابته في نزال ببطولة العالم للشباب

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راشد صويصات

وفاة ملاكم أردني بعد إصابته في نزال ببطولة العالم للشباب

توفي لاعب المنتخب الوطني الأردني الملاكم راشد صويصات إثر الإصابة التي تعرض لها خلال نزاله الأخير، والذي انتهى بخسارته بالضربة القاضية

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العربية.نت

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توفي لاعب المنتخب الوطني الأردني الملاكم راشد صويصات، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال نزاله الأخير، والذي انتهى بخسارته بالضربة القاضية، وتم نقله للمستشفى بعد نهاية المباراة التي أقيمت قبل أيام بسبب سوء حالته الصحية، وأجريت له عملية جراحية طارئة، وبقي على أجهزة الإنعاش الطبي، لكنه توفي مساء أمس الاثنين.

وكانت بعثة منتخب الملاكمة الأردني أنهت مشاركتها في البطولة وعادت في وقت سابق، فيما بقي صويصات قيد العلاج، لحين وفاته.

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وكان الاتحاد الدولي للعبة، قال إن المدعي العام في مدينة كيلسي يتولى التحقيق في حادث لاعب المنتخب الذي وقع خلال بطولة العالم للشباب AIBA في بولندا AIBA.

كما أشار الاتحاد في منشور على موقعه، لا يزال الملاكم الأردني راشد الصويصات "يقاتل من أجل حياته" في المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في بطولة العالم للشباب في كيلسي ببولندا، ونقل الصويصات إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية في دماغه بعد انهياره في الجولة الثالثة من مباراته التي يقل وزنها عن 81 كيلوغراما مع أنطون وينوغرادو من إستونيا يوم الجمعة 16 الماضي.

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