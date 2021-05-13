عكس الغالبية.. هذه الدول تحتفل الجمعة بعيد الفطر

خلافاً لمعظم الدول العربية والإسلامية، التي أعلنت اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، هناك عدد من الدول تعذر رؤية هلال شهر شوال لديها يوم الأربعاء، وأعلنت بالتالي الجمعة أول أيام العيد.

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ومن ضمن تلك الدول كل من أستراليا وسلطنة بروناي اللتان أعلنتا الجمعة أول أيام العيد.

كذلك، أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلاندية عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلاندا يوم الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها سيكون أيضا يوم الجمعة 14 مايو.

تحري الهلال

في المقابل، تحرت معظم الدول العربية والإسلامية مساء الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد ليلة الثلاثاء، ما يعني أن شهر رمضان هذا العام أتمّ 30 يوماً.

شروط رؤية الهلال

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر كان أوضح أبرز الاشتراطات لرؤية الهلال كأن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة.

كذلك، يجب أن يكون بعيداً نهائياً عن الأضواء، ويفضل أن يكون على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيداً عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول.