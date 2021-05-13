.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عكس الغالبية.. هذه الدول تحتفل الجمعة بعيد الفطر

هلال العيد

عكس الغالبية.. هذه الدول تحتفل الجمعة بعيد الفطر

أستراليا ونيوزيلاندا وسلطنة بروناي أعلنت يوم الجمعة أول أيام العيد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خلافاً لمعظم الدول العربية والإسلامية، التي أعلنت اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، هناك عدد من الدول تعذر رؤية هلال شهر شوال لديها يوم الأربعاء، وأعلنت بالتالي الجمعة أول أيام العيد.

بالصور.. هكذا أدى المصلون صلاة عيد الفطر في الحرمين السعودية بالصور.. هكذا أدى المصلون صلاة عيد الفطر في الحرمين

ومن ضمن تلك الدول كل من أستراليا وسلطنة بروناي اللتان أعلنتا الجمعة أول أيام العيد.

كذلك، أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلاندية عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلاندا يوم الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها سيكون أيضا يوم الجمعة 14 مايو.

تحري الهلال

في المقابل، تحرت معظم الدول العربية والإسلامية مساء الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد ليلة الثلاثاء، ما يعني أن شهر رمضان هذا العام أتمّ 30 يوماً.

صلاة العيد في ماليزيا (رويترز)
صلاة العيد في ماليزيا (رويترز)

شروط رؤية الهلال

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر كان أوضح أبرز الاشتراطات لرؤية الهلال كأن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن المدن العمرانية والأماكن المضيئة.

كذلك، يجب أن يكون بعيداً نهائياً عن الأضواء، ويفضل أن يكون على المناطق الحدودية في اتجاه الغرب، وبعيداً عن أماكن آبار البترول ومحطات الإشعاع النووي وتخصيب اليورانيوم، وكذلك محطات الإرسال ومحطات تكرير ومصافي البترول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد