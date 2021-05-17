سباق الفورمولا يعود لموناكو رغم كورونا وسط تدابير صحية مشددة

ستقام جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات، رغم جائحة كورونا وذلك في 23 مايو الجاري.

وستتم المسابقة بحضور جمهور في المدرجات حيث سيسمح لـ7500 شخص بالدخول لها، أي بسعة 40% من إجمالي طاقتها الاستيعابية.

مادة اعلانية

والتزاماً بالإجراءات الصحية، سيفرض على أفراد الجمهور القادمين من الخارج إبراز نتيجة فحص "بي. سي. آر" سلبية (على أن تكون المسحة قد أخذِت في مدة لا تزيد عن 72 ساعة من موعد المسابقة). وسيعفى السكان المحليون للإمارة من هذا الإجراء.

وسيكون هذا هو أول سباق فورمولا1 يقام بحضور هذا الحشد الكبير من الجمهور منذ بداية وباء كورونا المستجد، ما دفع منظميه على تقليل الجماهير قدر الإمكان.

وكان قد تم تعليق سباق جائزة موناكو الكبرى في عام 2020 بسبب الوباء، لذا فإن الفائز الأخير في حلبة السباق هو البريطاني لويس هاميلتون الذي فاز في عام 2019.