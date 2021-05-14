.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فورمولا 1" تعلن إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى

نسخة سباق العام الماضي في تركيا

"فورمولا 1" تعلن إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى

متابع الغاء المتابعة

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الجمعة إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم موعد سباق فرنسا أسبوعا وإقامة سباقين متتاليين في النمسا.

وبناء على التعديلات الجديدة فإن سباق جائزة فرنسا الكبرى سيقام على حلبة لو كاستيليه في 20 يونيو المقبل على أن تستضيف حلبة رد بول النمساوية سباقين متتاليين يومي 27 يونيو والرابع من يوليو.

وأضيف سباق جائزة تركيا الكبرى إلى برنامج فورمولا 1 في موسم 2021 في الشهر الماضي فقط كبديل لسباق كندا بعد إلغائه.

وكان من المقرر إقامة السباق في حلبة إسطنبول في 13 يونيو المقبل.

وقالت فورمولا 1 إن منظمي السباق التركي طلبوا من مسؤولي البطولة تأجيل السباق إلى موعد لاحق إذا أمكن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد