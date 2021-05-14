"فورمولا 1" تعلن إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى

أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الجمعة إلغاء سباق جائزة تركيا الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم موعد سباق فرنسا أسبوعا وإقامة سباقين متتاليين في النمسا.

وبناء على التعديلات الجديدة فإن سباق جائزة فرنسا الكبرى سيقام على حلبة لو كاستيليه في 20 يونيو المقبل على أن تستضيف حلبة رد بول النمساوية سباقين متتاليين يومي 27 يونيو والرابع من يوليو.

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وأضيف سباق جائزة تركيا الكبرى إلى برنامج فورمولا 1 في موسم 2021 في الشهر الماضي فقط كبديل لسباق كندا بعد إلغائه.

وكان من المقرر إقامة السباق في حلبة إسطنبول في 13 يونيو المقبل.

وقالت فورمولا 1 إن منظمي السباق التركي طلبوا من مسؤولي البطولة تأجيل السباق إلى موعد لاحق إذا أمكن.