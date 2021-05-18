دخول نحو 5000 مغربي جيب سبتة الإسباني.. وفيديو يوثق

أعلن متحدث باسم وفد الحكومة الإسبانية في جيب سبتة أن نحو خمسة آلاف مغربي، الكثير منهم قُصر أو عائلات، دخلوا بشكل غير قانوني إلى الجيب يوم الاثنين.

وقال المتحدث إنهم وصلوا إلى سبتة سباحة، مضيفاً أن شخصاً واحداً توفي أثناء محاولة دخول الجيب.

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كما أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية حشوداً معظمهم من الشباب يسبحون حتى الشاطئ. وبدأت هذه المحاولة خلال الليل وزادت وتيرتها في وقت لاحق من اليوم.

La televisión pública española muestra la llegada de más personas al enclave español de Ceuta. Por el momento, se han contabilizado más de seis mil inmigrantes desde ayer. Una persona ha muerto por ahogamientopic.twitter.com/PvxPCaZV6M — 6w (@6w_es) May 18, 2021

ويجذب جيبا سبتة ومليلة الإسبانيين على الشاطئ الشمالي من المغرب منذ فترة طويلة المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

نحو 1500 قاصر

وبعد وصول هذا العدد الكبير من المهاجرين يوم الاثنين- والذي اشتمل على نحو 1500 قاصر، بحسب المتحدث، أعلنت السلطات الإسبانية أنها ستزيد الوجود الأمني في المنطقة.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا في تصريحات إذاعية إن إسبانيا "ستحافظ على الهدوء"، مؤكدة أن السلطات بدأت بالفعل إعادة من وصلوا إلى المغرب. وأوضحت أن اتصالات جرت بين السلطات الإسبانية والمغربية بعد ظهر الاثنين بشأن ما حدث.