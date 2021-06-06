.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان

هاري وميغان - فرانس برس

تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان

سميت "ليلي" تيمنا بجدة والدها الملكة إليزابيث واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها أميرة ويلز

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة المالكة البريطانية، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد ولادة طفلتهما "ليلي" ليليبيت ديانا التي ولدت في كاليفورنيا.

وقال الزوجان في بيان "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت، واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز".

الأمير هاري في مقابلة ثانية: لهذا تركت بريطانيا وحياة القصر الأخيرة الأمير هاري في مقابلة ثانية: لهذا تركت بريطانيا وحياة القصر

وستكون المولودة الثامنة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وبلغ وزنها 7 أرطال و11 أونصة.

ولم تنشر صور للمولودة الجديدة أو صورة مرفقة لإعلان دوقة ودوقة ساسكس. ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي البالغ سنتين في مونتيسيتو شمال لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا لتنضم لهم الطفلة الصغيرة.

هاري وميغان وطفلهما
هاري وميغان وطفلهما

تأتي الولادة بعد مقابلة تلفزيونية نارية بين هاري وميغان مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري في مارس/ آذار، تحدث فيها الزوجان عن نقاشات مؤلمة حول لون بشرة طفلهما الأول، وفقدان الحماية الملكية والضغوط الشديدة التي دفعتها للتفكير في الانتحار.

وأكدت ميغان في المقابلة التي شغلت وسائل الإعلام العالمية أن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا، وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري
من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري

بدوره، كشف هاري أن علاقته بالملكة كانت أفضل من أي وقت مضى، لكنه شعر "بخيبة أمل" من قبل والده تشارلز، حيث كشف كيف توقف أمير ويلز عن الرد على مكالماته وعزله مالياً.

وقال قصر باكنغهام إن مزاعم العنصرية التي أطلقها الزوجان "مثيرة للقلق"، وقالت العائلة المالكة إن القضية ستعالج على نحو منفصل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد