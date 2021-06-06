تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان

بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة المالكة البريطانية، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد ولادة طفلتهما "ليلي" ليليبيت ديانا التي ولدت في كاليفورنيا.

وقال الزوجان في بيان "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت، واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز".

مادة اعلانية

وستكون المولودة الثامنة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وبلغ وزنها 7 أرطال و11 أونصة.

ولم تنشر صور للمولودة الجديدة أو صورة مرفقة لإعلان دوقة ودوقة ساسكس. ويعيش هاري وميغان مع ابنهما آرتشي البالغ سنتين في مونتيسيتو شمال لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا لتنضم لهم الطفلة الصغيرة.

تأتي الولادة بعد مقابلة تلفزيونية نارية بين هاري وميغان مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري في مارس/ آذار، تحدث فيها الزوجان عن نقاشات مؤلمة حول لون بشرة طفلهما الأول، وفقدان الحماية الملكية والضغوط الشديدة التي دفعتها للتفكير في الانتحار.

وأكدت ميغان في المقابلة التي شغلت وسائل الإعلام العالمية أن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا، وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

بدوره، كشف هاري أن علاقته بالملكة كانت أفضل من أي وقت مضى، لكنه شعر "بخيبة أمل" من قبل والده تشارلز، حيث كشف كيف توقف أمير ويلز عن الرد على مكالماته وعزله مالياً.

وقال قصر باكنغهام إن مزاعم العنصرية التي أطلقها الزوجان "مثيرة للقلق"، وقالت العائلة المالكة إن القضية ستعالج على نحو منفصل.