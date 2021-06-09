.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب

رئيسية
إيفانكا في نزهة مع زوجها في ميامي
ترمب

صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب

ابنة الرئيس الأميركي السابق ظهرت محاطة بحرس خاص وهي في نزهة هذا الأسبوع مع زوجها في مدينة ميامي

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت  

نشر في: آخر تحديث:

إيفانكا، لمن يستفقدها بعد الاعتياد على ظهوراتها اليومية طوال 4 سنوات من عملها كمستشارة بارزة لأبيها الرئيس السابق في البيت الأبيض، تركز هذه الأيام على عائلتها أثناء إقامتها بفلوريدا مع زوجها جاريد كوشنر، على حد ما نقلته أمس شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، عن مصادر مطلعة على خطط الزوجين.

واحد من المصادر، مألوف للشبكة، ذكر أن كوشنر الذي خدم أيضا في البيت الأبيض "منهمك حاليا بتأليف كتاب" فيما تركز ايفانكا على الأسرة، لذلك ظهرت محاطة بحرس خاص، وهي في نزهة هذا الأسبوع مع الزوج في مدينة ميامي، ومعهما كلبهما Winter يتمشيان، بحسب ما يتضح من صور تنقلها "العربية.نت" عن موقع الشبكة الذي نشرها، واعتبرها دليلا على تركيز ايفانكا على أسرتها.

صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم سوشيال ميديا صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم

أما زوجها كوشنر، فذكرت "فوكس" أنه أسس الشهر الماضي، ما سمّاه "معهد اتفاقيات ابراهام للسلام" أو Abraham Accords Peace Institute بعد عمله في إدارة ترمب بشأن "اتفاقية سلام تاريخية" بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الاتفاقية أدت إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين، وتفرعت عنها اتفاقيات ثنائية تشمل الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، إضافة للأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة، كما والرعاية الصحية، إلى جانب شؤون البيئة والثقافة، وافتتاح سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة "من دون أن ينسى الجانبان مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".

قالت "فوكس" أيضا، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنه مع استمرار كوشنر في العمل على سياسات عهد ترمب خارج الحكومة، فإنه يريد علاقة "أبسط" مع الرئيس السابق ترمب. مع ذلك، فإنه لا يزال "قريبا" و"يتحدث بانتظام" مع والد زوجته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
ترودو: دهس عائلة مسلمة بكندا عمداً هجوم إرهابي ترودو: دهس عائلة مسلمة بكندا عمداً هجوم إرهابي
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد