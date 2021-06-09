صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب

إيفانكا، لمن يستفقدها بعد الاعتياد على ظهوراتها اليومية طوال 4 سنوات من عملها كمستشارة بارزة لأبيها الرئيس السابق في البيت الأبيض، تركز هذه الأيام على عائلتها أثناء إقامتها بفلوريدا مع زوجها جاريد كوشنر، على حد ما نقلته أمس شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، عن مصادر مطلعة على خطط الزوجين.

واحد من المصادر، مألوف للشبكة، ذكر أن كوشنر الذي خدم أيضا في البيت الأبيض "منهمك حاليا بتأليف كتاب" فيما تركز ايفانكا على الأسرة، لذلك ظهرت محاطة بحرس خاص، وهي في نزهة هذا الأسبوع مع الزوج في مدينة ميامي، ومعهما كلبهما Winter يتمشيان، بحسب ما يتضح من صور تنقلها "العربية.نت" عن موقع الشبكة الذي نشرها، واعتبرها دليلا على تركيز ايفانكا على أسرتها.

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أما زوجها كوشنر، فذكرت "فوكس" أنه أسس الشهر الماضي، ما سمّاه "معهد اتفاقيات ابراهام للسلام" أو Abraham Accords Peace Institute بعد عمله في إدارة ترمب بشأن "اتفاقية سلام تاريخية" بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الاتفاقية أدت إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين، وتفرعت عنها اتفاقيات ثنائية تشمل الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، إضافة للأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة، كما والرعاية الصحية، إلى جانب شؤون البيئة والثقافة، وافتتاح سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة "من دون أن ينسى الجانبان مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".

قالت "فوكس" أيضا، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنه مع استمرار كوشنر في العمل على سياسات عهد ترمب خارج الحكومة، فإنه يريد علاقة "أبسط" مع الرئيس السابق ترمب. مع ذلك، فإنه لا يزال "قريبا" و"يتحدث بانتظام" مع والد زوجته.