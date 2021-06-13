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طائرات "درون" تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية "موبوءة"

A student in full protective gear leaves after taking the college entrance exams in a special quarantined exam station for students who had close contacts with recent coronavirus cases in Guangzhou, China, on Monday, June 7, 2021. Residents of Guangzhou will not be able to leave unless they can show that it is absolutely necessary to do so, following an outbreak of COVID-19 that has sickened dozens of people in recent days. (AP Photo)
طالب يخرج من امتحان في مدينة قوانغتشو مرتدياً لباس عازل للوقاية من كورونا
فيروس كورونا

طائرات "درون" تحذر من يخرج من منزله بمدينة صينية "موبوءة"

تحمل الطائرات التي تديرها الشرطة في قوانغتشو كاميرات وتبث رسائل للأشخاص الذين يغامرون بالخارج مفادها أن البقاء في الداخل أفضل لتوفير أفضل حماية لهم وللآخرين

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بكين – أسوشيتد برس

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نشرت السلطات الصينية أسطولاً من 60 طائرة بدون طيار "درون" في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين لإبقاء الناس في منازلهم وتذكير من يخرجون بضرورة ارتداء الكمامات.

اختبارات مكثفة لكورونا في قوانغتشو للحد من تفشي الفيروس
اختبارات مكثفة لكورونا في قوانغتشو للحد من تفشي الفيروس

وقضت الصين إلى حد كبير على حالات انتقال كوفيد-19 المحلية، لكن قوانغتشو شهدت تفشياً لسلالة "دلتا" الأكثر عدوى والتي اكتشفت في البداية في الهند.

وتم الإبلاغ عن ست إصابات جديدة في قوانغتشو خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد حالات التفشي إلى أكثر من 100.

مركز أقيم في ملعب في قوانغتشو لإجراء فحوصات كورونا
مركز أقيم في ملعب في قوانغتشو لإجراء فحوصات كورونا
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وتحمل طائرات غير مأهولة تديرها الشرطة كاميرات وتبث رسائل للأشخاص الذين يغامرون بالخارج مفادها أن البقاء في الداخل أفضل لتوفير أفضل حماية لهم وللآخرين.

وتنضم الطائرات المسيرة إلى إجراءات مراقبة أخرى تبنتها الصين للحد من كورونا، بما في ذلك رسائل صحية عبر الهاتف المحمول وفحوصات درجة الحرارة والحجر الصحي لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي يعتبر فيها خطر الإصابة بالعدوى مرتفعاً أو يسافرون إليها.

وقامت غونغتشو بعزل العديد من الأحياء، وقيدت السفر خارج المدينة والمقاطعة المحيطة بها وأغلقت دور السينما وأماكن الترفيه الداخلية الأخرى.

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