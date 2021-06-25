فيديو لعمارة ميامي وهي تنهار ومن المفقودين 20 إسرائيليا

معظم المفقودين في حادث العمارة التي ظهر أول فيديو تبدو فيه وهي تنهار في بلدة شهيرة بوجود جالية يهودية كبيرة تقيم فيها، هم إسرائيليون، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، قالت فيه إن عددهم 20 على الأقل، وأكده أيضا قنصلها العام بميامي Maor Elbaz حين أخبر "هيئة البث الإسرائيلي" المعروفة باسم Kan رسميا، أن المفقودين: "يقيمون في الولايات المتحدة، وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة" كما قال.

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واحد فقط تم التأكد من مقتله بانهيار Champlain Towers المكونة من 12 طابقا، تضم 136 شقة مختلفة الأحجام، وبنوها في 1980 ببلدة Surfside المجاورة لمدينة "ميامي بيتش" والوارد في موقع "ويكيبيديا" المعلوماتي، أن 2.500 من سكانها البالغين 5.651 شخصا "يهود أرثوذكس" وهو ما طالعته "العربية.نت" في تقرير قصير عن الضواحي اليهودية بمقاطعة ميامي، نشرته صحيفة Times of Israel الإنجليزية اللغة، وتطرقت فيه بيوليو 2018 لبيع واستهلاك مأكولات "الكوشير" الحلال لليهود بالمقاطعة.

والعمارة التي انهار قسمها الأكبر في السادسة صباح أمس الخميس، لأسباب غير معروفة بعد، ورصدته كاميرا مثبتة في مبنى مجاور، بحسب ما يبدو في الفيديو المعروض أعلاه، هي واحدة من المفضلة في البلدة السياحية لأبناء أميركا اللاتينية، لذلك اتضح حتى الآن وجود 22 منهم بين 90 مفقودا بانهيار القسم المكون من 55 شقة بالعمارة المعتبرة من الأفضل في البلدة "حيث سعر الشقة من غرفتي نوم بين 600 إلى 700 ألف دولار" وفق الوارد بوسائل إعلام أميركية.

"أشبه بأحداث 11 سبتمبر"

من المفقودين من 5 دول بأميركا اللاتينية، اتضح وجود 4 أرجنتينيين، أشهرهم على مستوى دولي، هو جراح التجميل Andrés Galfrascoli البالغ 44 سنة، إضافة لابنته "صوفيا" البالغة 5 أعوام، كما وشريكه، ومن المعتقد أن امرأة كانت معهم "استأجر رحمها لتلد طفلا ثانيا له في الولايات المتحدة" بحسب ما ذكرت صحيفة Clarin المحلية الشهيرة.

كما من مشاهير المفقودين، شقيقة زوجة رئيس البارغواي، اللبناني الأصل ماريو عبدو بينيتس، وهي Sophia López Moreira المفقود معها زوجها وأولادهما الثلاثة الصغار، إضافة إلى مساعدة كانت معهم، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما نشرته صحيفة ABC Color المحلية، نقلا عن بيان أصدرته وزارة الخارجية بالبارغواي.

وأحدث ما بثته الوكالات اليوم، أن أكثر من نصف الوحدات السكنية من أصل 130 مجاورة للعمارة، تأثر بانهيار قسمها الأكبر، وأن طاقم الإنقاذ انتشل 35 من تحت الأنقاض، تلقى 10 منهم العلاج وتم ارسال اثنين إلى مستشفى قريب، فيما قال أحدهم لشبكة تلفزيونية محلية بعد أن شهد الانهيار بنفسه، إن الأمر بدا له "أشبه بأحداث 11 سبتمبر " في إشارة إلى أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة بتاريخها، ووقعت ذلك اليوم من عام 2001 بواشنطن ونيويورك.