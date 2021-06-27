شاهد سقوط منطاد بولاية أميركية.. ومقتل خمسة

قتل خمسة أشخاص في سقوط منطاد بحي في مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو الأميركية يوم السبت بعد اصطدامه على ما يبدو بخطوط كهرباء بسبب الرياح واشتعال النار فيه.

وأوضحت الشرطة أن قائد المنطاد وثلاثة ركاب لقوا حتفهم على الفور. ونقل الراكب الرابع الى مستشفى في ألباكركي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.

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وأضافت أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما لكنها لم تكشف عن أسمائهم. ولم يصب أحد على الأرض.

وقال شهود للشرطة إن المنطاد اصطدم بخط كهرباء بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل.

وقال متحدث باسم شرطة ألباكركي في مؤتمر صحفي "نعلم من تجاربنا هنا في ألباكركي أن الرياح تهب في بعض الأحيان أو تحدث أشياء تجعل من الصعب على المناطيد الطيران." وأضاف أنه لم يتضح بعد ما حدث.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية والشرطة في الحادث.

وفي وقت مبكر صباح السبت حرم 13 ألف شخص من التيار الكهربائي بسبب الحادث وفق ما كتبت على تويتر شركة الكهرباء المحلية.

وأشارت الى أن العطل أصلِح وعاد التيار إلى "الزبائن المتضررين".