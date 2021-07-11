.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

870 ألف دولار مقابل نسخة من لعبة لـ"نينتندو" تعود لعام 1987

This undated handout photo released by Heritage Auctions on July 9, 2021 shows a sealed copy of the Nintendo NES game 'The Legend of Zelda'. The Nintendo NES cartridge video game was auctioned for the 'record' sum of 870,000 US dollars(732,000 euros) on July 9, auction house Heritage Auctions announced in a statement.
نسخة لعبة "أسطورة زلدا" التي بيعت بـ870 ألف دولار

870 ألف دولار مقابل نسخة من لعبة لـ"نينتندو" تعود لعام 1987

"أسطورة زيلدا" هي لعبة مغامرات خيالية شهيرة تم إصدارها لأول مرة في العام 1986

متابع الغاء المتابعة

دالاس – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

بيعت نسخة لم تفتح من لعبة "أسطورة زيلدا" - وهي سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج شركة "نينتندو" تم إنتاجها في ثمانينات القرن الماضي، في مزاد مقابل 870 ألف دولار.

من لعبة أسطور زلدا
  • من لعبة أسطور زلدا
  • من لعبة اسطورة زلدا
2 صور
من لعبة أسطور زلدا
من لعبة أسطور زلدا
من لعبة اسطورة زلدا
من لعبة اسطورة زلدا

وأعلنت دار المزادات "هريتدج"، من مقرها في دالاس بالولايات المتحدة، أن نسخة لعبة الفيديو بيعت الجمعة.

كما قالت دار المزادات إنها نسخة نادرة صُنعت خلال فترة إنتاج محدودة استمرت لبضعة أشهر في أواخر العام 1987.

نسخة لعبة "أسطورة زلدا" التي بيعت بـ870 ألف دولار
نسخة لعبة "أسطورة زلدا" التي بيعت بـ870 ألف دولار
قانون مثير للجدل.. لهذا السبب يمنع المشاهير من استخدام "الفلتر" سوشيال ميديا قانون مثير للجدل.. لهذا السبب يمنع المشاهير من استخدام "الفلتر"

و"أسطورة زيلدا" هي لعبة مغامرات خيالية شهيرة تم إصدارها لأول مرة في العام 1986.

وقالت فالاري ماكليكي، المتخصصة في ألعاب الفيديو لدى "هريتدج": "تمثل أسطورة زيلدا بداية واحدة من أهم القصص الملحمية في مجال الألعاب. لا يمكن التقليل من أهميتها التاريخية.. إنها قطعة حقيقية لهواة جمع التحف".

وفي أبريل الماضي، باعت دار المزادات نسخة لم تفتح من لعبة "سوبر ماريو"، وهي أيضاً من إنتاج "نينتندو"، كان قد تم شراؤها في العام 1986 ونسيت في درج مكتب، مقابل 660 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
تتبع الأحداث السريعة.. كاميرات حاسوبية تحاكي المخ البشري تتبع الأحداث السريعة.. كاميرات حاسوبية تحاكي المخ البشري
الأكثر قراءة
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين
شاهد كيف أنهى الرصاص دقائق رعب حقيقي في منتجع سياحي شاهد كيف أنهى الرصاص دقائق رعب حقيقي في منتجع سياحي
ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد
الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتباراً من الغد الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتباراً من الغد
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
5 حالات صحية تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرفوا إليها 5 حالات صحية تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرفوا إليها
قبل أن تذهب
حملة مساعدات عربية لمساعدة تونس في مواجهة وباء كورونا
حملة مساعدات عربية لمساعدة تونس في مواجهة وباء كورونا
اكتشف المزيد