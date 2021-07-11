870 ألف دولار مقابل نسخة من لعبة لـ"نينتندو" تعود لعام 1987

بيعت نسخة لم تفتح من لعبة "أسطورة زيلدا" - وهي سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج شركة "نينتندو" تم إنتاجها في ثمانينات القرن الماضي، في مزاد مقابل 870 ألف دولار.



من لعبة أسطور زلدا من لعبة اسطورة زلدا

وأعلنت دار المزادات "هريتدج"، من مقرها في دالاس بالولايات المتحدة، أن نسخة لعبة الفيديو بيعت الجمعة.

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كما قالت دار المزادات إنها نسخة نادرة صُنعت خلال فترة إنتاج محدودة استمرت لبضعة أشهر في أواخر العام 1987.

و"أسطورة زيلدا" هي لعبة مغامرات خيالية شهيرة تم إصدارها لأول مرة في العام 1986.

وقالت فالاري ماكليكي، المتخصصة في ألعاب الفيديو لدى "هريتدج": "تمثل أسطورة زيلدا بداية واحدة من أهم القصص الملحمية في مجال الألعاب. لا يمكن التقليل من أهميتها التاريخية.. إنها قطعة حقيقية لهواة جمع التحف".

وفي أبريل الماضي، باعت دار المزادات نسخة لم تفتح من لعبة "سوبر ماريو"، وهي أيضاً من إنتاج "نينتندو"، كان قد تم شراؤها في العام 1986 ونسيت في درج مكتب، مقابل 660 ألف دولار.