البرق يقل 38 شخصاً في الهند.. بعضهم خلال التقاط "سيلفي"

قتل البرق ما لا يقل عن 38 شخصاً في ولايتين هنديتين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما قال المسؤولون اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن غالبية الوفيات وقعت في ولاية راجاستان غرب البلاد، حيث لقي 11 شخصاً حتفهم بعد أن ضربهم البرق بالقرب من برج مراقبة في حصن العنبر الذي يعود إلى القرن الثاني عشر.

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وأوضح الضابط الكبير في الشرطة أناند سريفاستافا أن بعض الضحايا كانوا يلتقطون صوراً شخصية "سيلفي" بالقرب من برج المراقبة عندما ضرب البرق في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأضاف سريفاستافا أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في ضربات برق منفصلة عندما ضربت الولاية عواصف رعدية وأمطار موسمية.

وفي ولاية أوتار براديش، قُتل 18 شخصاً بسبب البرق أمس الأحد، حسبما قال المسؤول الحكومي مانوج ديكسيت. وكان معظم القتلى من عمال المزارع الذين يعملون في الحقول.

وأعلنت حكومتا الولايتين تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الهندية من مزيد من صواعق البرق في اليومين المقبلين.