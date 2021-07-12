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البرق يقل 38 شخصاً في الهند.. بعضهم خلال التقاط "سيلفي"

Sun light coming between clouds fall on the Dal Lake after an early morning rain in Srinagar, Indian controlled Kashmir, Sunday, July 11, 2021. (AP Photo/Mukhtar Khan)
سماء ملبّدة بالغيوم في كشمير بالهند أمس الأحد

البرق يقل 38 شخصاً في الهند.. بعضهم خلال التقاط "سيلفي"

في ولاية راجاستان لقي 11 شخصاً حتفهم بعد أن ضربهم البرق بالقرب من برج مراقبة في حصن العنبر التاريخي حيث كان بعض الضحايا يلتقطون صوراً شخصية "سيلفي"

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نيودلهي – أسوشيتد برس

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قتل البرق ما لا يقل عن 38 شخصاً في ولايتين هنديتين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما قال المسؤولون اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن غالبية الوفيات وقعت في ولاية راجاستان غرب البلاد، حيث لقي 11 شخصاً حتفهم بعد أن ضربهم البرق بالقرب من برج مراقبة في حصن العنبر الذي يعود إلى القرن الثاني عشر.

حصن العنبر في راجاستان (أرشيفية)
حصن العنبر في راجاستان (أرشيفية)

وأوضح الضابط الكبير في الشرطة أناند سريفاستافا أن بعض الضحايا كانوا يلتقطون صوراً شخصية "سيلفي" بالقرب من برج المراقبة عندما ضرب البرق في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأضاف سريفاستافا أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في ضربات برق منفصلة عندما ضربت الولاية عواصف رعدية وأمطار موسمية.

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وفي ولاية أوتار براديش، قُتل 18 شخصاً بسبب البرق أمس الأحد، حسبما قال المسؤول الحكومي مانوج ديكسيت. وكان معظم القتلى من عمال المزارع الذين يعملون في الحقول.

وأعلنت حكومتا الولايتين تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الهندية من مزيد من صواعق البرق في اليومين المقبلين.

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