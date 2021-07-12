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سرقة مجوهرات ممثلة هوليوودية في فندق خلال مهرجان كان

British actress Jodie Turner-Smith poses during a photocall for the film After Yang as part of the Un Certain Regard selection at the 74th edition of the Cannes Film Festival, southern France, on July 8, 2021.
جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان

سرقة مجوهرات ممثلة هوليوودية في فندق خلال مهرجان كان

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الحلي عائدة للممثلة البريطانية جودي تورنر سميث أم أنها استعارتها من علامة تجارية

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كان – فرانس برس

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سُرقت مجوهرات من غرفة الممثلة الهوليوودية جودي تورنر سميث في مدينة كان الفرنسية خلال وجودها لحضور المهرجان السينمائي الدولي، على ما أفادت الشرطة القضائية في مدينة نيس الفرنسية.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "التحقيق جار" في الموضوع، مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة "نيس ماتان" ومجلة "ذي هوليوود ريبورتر" المتخصصة.

جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان
جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان

ولم يكن واضحاً على الفور ما إذا كانت هذه الحلي عائدة للممثلة أم أنها استعارتها من علامة تجارية، وهي ممارسة شائعة في مهرجان كان.

وأشار المصدر إلى أن السرقة ارتُكبت "الجمعة في غرفة الفندق، وقد اتصلت الممثلة ومحيطها بالشرطة خلال النهار"، مشيراً إلى أن قيمة المجوهرات لا تصل إلى عشرات آلاف اليورو خلافاً لما ذكرته معلومات صحافية، وهي "ليست طائلة" مقارنةً مع عمليات سرقة سابقة على سواحل الريفييرا الفرنسية.

جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان
جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان
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وأضاف المصدر: "لا نستبعد أي فرضية، لا يمكننا قول أي شيء حتى اللحظة".

وقد تعرّف الجمهور إلى جودي تورنر سميث، وهي بريطانية الجنسية، في مسلسل "ترو بلود" الأميركي. وهي برزت خصوصاً بدورها في فيلم "كوين أند سليم" للمخرجة الأميركية ميلينا ماتسوكاس سنة 2019.

وكبرت الممثلة في عائلة من أصول جامايكية، بدايةً في بريطانيا ثم في الولايات المتحدة. وهي مدعوة هذا العام في مهرجان كان للمشاركة في نقاشات عن دور النساء والأقليات في السينما.

جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان
جودي تورنر سميث خلال مشاركتها بمهرجان كان
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