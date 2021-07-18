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بعد تخديرها.. أميركية تقتلع 13 سناً من مريضة

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

بعد تخديرها.. أميركية تقتلع 13 سناً من مريضة

المرأة سرقت 23 ألف دولار أميركي من العيادة التي عملت لديها

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دبي – العربية.نت

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في حادث غريب ومؤلم، ألقي القبض على امرأة من ولاية نيفادا الأميركية بتهمة السطو على عيادة للأسنان حيث كانت تعمل كمساعدة بالإضافة إلى خلع 13 سناً من مريضة على رغم أنها ليست طبيبة أسنان مرخصة.

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وفي التفاصيل، قامت لوريل إيتش البالغة من العمر 42 عاماً بسرقة نحو 23 ألف دولار أميركي من مكتب عيادة الأسنان الذي تعمل به كمساعدة للطبيب، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعترفت إيتش أثناء التحقيق معها بأنها قامت باقتلاع 13 سناً من مريضة بعد تخديرها، كما أنها أجرت عدة إجراءات طبية غير مرخص لها القيام بها باستخدام مخدر انتهت صلاحيته.

من جانبها، قالت السلطات إن إيش اعترفت لعدة أشخاص، بما في ذلك المحققون، بأنها استخدمت مواد تخدير تخلصت منها عيادة الأسنان.

وأوضح مكتب العمدة أنها قامت بقلع أسنان مريضة، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الحادث أو هوية المريض، أو عن الغرض من قلع الأسنان.

الدوافع مجهولة

وعلى رغم أن مكتب الشريف لم يكشف عن مكان عمل إيش، إلا أن صفحتها على LinkedIn تشير إلى أنها عملت في Desert Valley Dental في Sun Valley Boulevard.

لورا إيتش (ديلي ميل)
لورا إيتش (ديلي ميل)

إلى ذلك، وجهت للمرأة تهمة السطو والسرقة الكبرى والتآمر لارتكاب عملية سطو وإجراء عملية دون ترخيص.

كما، تواجه اتهامات بانتهاك فترة الاختبار وأمر قضاء عقوبة مع وقف التنفيذ، ولم يذكر الغرض من خلع أسنان الضحية.

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