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شاهد.. عشرات القتلى بحادث اصطدام مرعب في باكستان

من الحادث (راديو باكستان)
من الحادث (راديو باكستان)

شاهد.. عشرات القتلى بحادث اصطدام مرعب في باكستان

28 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون

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دبي - العربية.نت

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قتل 28 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون في حادث مرعب وقع بين حافلة مسرعة وشاحنة حاويات على طريق مزدحم وسط باكستان.

وأوضحت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ أن الحافلة ومعظم ركابها عمال كانوا في طريقهم إلى منازلهم لقضاء عطلة عيد الأضحى حين اصطدمت بالشاحنة على طريق سريع مزدحم اليوم الاثنين.

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إلى ذلك، أعلن ضابط في الشرطة أن الحافلة كانت قد غادرت مدينة سيالكوت، وأضاف أن وجهتها كانت مدينة ديرا غازي خان في إقليم البنجاب الشرقي.

وقال إن السبب الدقيق للحادث ما زال قيد التحقيق، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

إلى ذلك، أفاد مسؤول الإنقاذ في الموقع بأنه تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب، مشيراً إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

يشار إلى أن الحوادث المميتة شائعة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.

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