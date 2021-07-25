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شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو

التونسي أحمد الحفناوي

شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو

التونسي أحمد الحفناوي فاز بالمركز الأول في سباق 400 متر سباحة حرة في الأولمبياد

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لندن- العربية.نت ووكالات 

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أكثر من تفاجأ بفوز التونسي أحمد الحفناوي بسباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد، هو الحفناوي نفسه، بحسب ما تبدو المفاجأة عليه في الفيديو المعروض أدناه، لأنه كان الأبطأ بين المتأهلين إلى النهائي، ولم يكن يتصور أن تنقلب الحال لصالحه، لكنه تألق في الأمتار الأخيرة وانتزع أول ذهبية لتونس وللعرب في الأولمبياد، بزمن 3 دقائق و43.36 ثانية.

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أما الفضية، فتركها المراهق التونسي لمن حل في السباق ثانيا، لتأخره عنه بزمن 0.16 عشرا من الثانية، وهو السباح الأسترالي Jack McLoughlin المولود قبل 26 سنة، فيما كانت البرونزية من نصيب الأميركي Kieran Smith البالغ 22 عاما "والذي كان أكثر المتفائلين بالذهبية" بحسب ما قرأت عنه "العربية.نت" في مقتطفات إخبارية بوسائل إعلام أميركية، فقد حل ثالثا في السباق الذي أنهاه بزمن 3 دقائق و43.94 ثانية.

وفي الفيديو المعروض، نجد الحفناوي البالغ 18 سنة، يجهد للوصول إلى نهائي السباق، ثم لم ينتبه حين بلغه بأنه كان الفائز الأول فيه، إلا بعد مرور ثوان معدودات، لذلك ارتسمت صدمة المفاجأة إيجابيا عليه، فراح يصرخ ويعبر على طريقته عن فرحه بفوز باهر، إلى درجة أنه وجه لكمة إلى مياه المضمار المائي.

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