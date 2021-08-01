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عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا

كلب صيد (تعبيرية - آيستوك)
كلب صيد (تعبيرية - آيستوك)

عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا

عثر على بقايا عظام فك الكلب مع بقايا بشرية أخرى في موقع أثري بجورجيا

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دبي – العربية.نت 

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عثر علماء على بقايا عظم فك كلب ضخم يعود تاريخه إلى 1.8 مليون عام حيث قد يكون أول كلب صيد في أوروبا.

فقد كشفت دراسة قادها خبراء في جامعة فلورنسا، أن بقايا العظام التي عثر عليها في موقع دمانيسي الأثري بجانب بقايا بشرية في جورجيا، تنتمي إلى نوع (Xenocyon) وهو كلب الصيد الأوراسي الذي نشأ في شرق آسيا.

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وأوضح فريق الخبراء أن كلب دمانيسي يمكن أن يكون تحدر من كلاب الصيد الأفريقية، ومن المحتمل أنه عاش جنباً إلى جنب مع البشر الأوائل في جورجيا قبل أن ينتشر على نطاق أوسع.

رسم افتراضي للكلب (ديلي ميل)
رسم افتراضي للكلب (ديلي ميل)

كما أضافت الدراسة أن تاريخ العظام يعود إلى ما بين 1.77 - 1.76 مليون سنة ما يجعلها أول حالة معروفة لكلب صيد في أوروبا، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صغير وآكل للحوم

واستنادًا إلى عدم تآكل أسنان كلب دمانيسي، خلص الباحثون إلى أنه كان صغير السن ويزن حوالي 30 كيلوغراما (66 رطلاً).

كذلك، أظهر تحليل ملامح أسنان الكلب أوجه تشابه مع الأنواع الأخرى الشبيهة بالكلاب البرية من نفس الفترة الزمنية.

عظام الفك التي عثر عليها (ديلي ميل)
عظام الفك التي عثر عليها (ديلي ميل)

وسمحت هذه الميزات للخبراء بتحديد هذه الكلاب على أنها آكلة اللحوم بدرجة عالية، حيث يعتمد نظامها الغذائي على 70% من اللحوم.

وكشف تحليل جيني لأقدم بقايا الكلاب المعروفة في العالم أن الكلاب تم تدجينها من قبل البشر الذين يعيشون في أوراسيا، منذ حوالي 20 إلى 40 ألف سنة.

وقال الدكتور كريشنا فيراما، أستاذ مساعد في التطور في جامعة ستوني بروك إنها كانت عملية معقدة للغاية تشمل عدداً من الأجيال حيث تطورت سمات الكلاب المميزة تدريجياً.

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