عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا

عثر علماء على بقايا عظم فك كلب ضخم يعود تاريخه إلى 1.8 مليون عام حيث قد يكون أول كلب صيد في أوروبا.

فقد كشفت دراسة قادها خبراء في جامعة فلورنسا، أن بقايا العظام التي عثر عليها في موقع دمانيسي الأثري بجانب بقايا بشرية في جورجيا، تنتمي إلى نوع (Xenocyon) وهو كلب الصيد الأوراسي الذي نشأ في شرق آسيا.

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وأوضح فريق الخبراء أن كلب دمانيسي يمكن أن يكون تحدر من كلاب الصيد الأفريقية، ومن المحتمل أنه عاش جنباً إلى جنب مع البشر الأوائل في جورجيا قبل أن ينتشر على نطاق أوسع.

كما أضافت الدراسة أن تاريخ العظام يعود إلى ما بين 1.77 - 1.76 مليون سنة ما يجعلها أول حالة معروفة لكلب صيد في أوروبا، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صغير وآكل للحوم

واستنادًا إلى عدم تآكل أسنان كلب دمانيسي، خلص الباحثون إلى أنه كان صغير السن ويزن حوالي 30 كيلوغراما (66 رطلاً).

كذلك، أظهر تحليل ملامح أسنان الكلب أوجه تشابه مع الأنواع الأخرى الشبيهة بالكلاب البرية من نفس الفترة الزمنية.

وسمحت هذه الميزات للخبراء بتحديد هذه الكلاب على أنها آكلة اللحوم بدرجة عالية، حيث يعتمد نظامها الغذائي على 70% من اللحوم.

وكشف تحليل جيني لأقدم بقايا الكلاب المعروفة في العالم أن الكلاب تم تدجينها من قبل البشر الذين يعيشون في أوراسيا، منذ حوالي 20 إلى 40 ألف سنة.

وقال الدكتور كريشنا فيراما، أستاذ مساعد في التطور في جامعة ستوني بروك إنها كانت عملية معقدة للغاية تشمل عدداً من الأجيال حيث تطورت سمات الكلاب المميزة تدريجياً.