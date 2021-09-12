.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قصة أول مدينة أميركية تتعرض لقصف مباشر بالحرب العالمية

  • الخط
رسم تخيلي يجسد غواصة ألمانية اثناء استهدافها لسفينة أميركية
رسم تخيلي يجسد غواصة ألمانية اثناء استهدافها لسفينة أميركية

قصة أول مدينة أميركية تتعرض لقصف مباشر بالحرب العالمية

الغواصة الألمانية حاولت قطع كابل الاتصال البحري بين أورلينس وبرست

العربية.نت – طه عبد الناصر رمضان 

نشر في: آخر تحديث:

يوم السادس من شهر نيسان/أبريل 1917، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رسميا دخولها الحرب العالمية الأولى. فعقب اعتراض برقية زيمرمان (Zimmermann) التي عرض من خلالها الألمان على المكسيكيين تحالفا موجها ضد الأميركيين، لم تتردد الولايات المتحدة في إعلان الحرب على الإمبراطورية الألمانية.

إلى هذا، ساهم التدخل الأميركي خلال شهر نيسان/أبريل 1917 في قلب موازين الحرب حيث أرسل الأميركيون ملايين الجنود نحو الجبهة الغربية لدعم كل من فرنسا وبريطانيا ضد الجيش الألماني المنهك القوى بسبب تواصل الحرب لأكثر من 32 شهرا على جبهتين.

غواصة ألمانية بالحرب العالمية الأولى
غواصة ألمانية بالحرب العالمية الأولى

وفي خضم هذه الأحداث، حاول الألمان بشكل يائس مهاجمة الأراضي الأميركية. فإضافة لعملية بلاك توم (Black Tom) التي شنها جواسيس ألمان، يذكر التاريخ حادثة الهجوم على أورلينس (Orleans) بولاية ماساتشوستس (Massachusetts) عام 1918 الذي أسفر عن غرق عدد من السفن الأميركية.

غواصة ألمانية قرب السواحل الأميركية

صبيحة يوم 21 تموز/يوليو 1918، اقتربت الغواصة الألمانية يو 156 (U-156)، بقيادة الكابتن ريتشار فيلدت (Richard Feldt)، من السواحل الشمالية الأميركية محاولة قطع كابل الاتصال البحري الذي ربط بين أورلينس بولاية ماساتشوستس ومدينة برست (Brest) الساحلية الواقعة بالشمال الغربي الفرنسي.

صورة لغلاف جريدة بوسطن بوست
صورة لغلاف جريدة بوسطن بوست

وأثناء بحثه عن كابل الاتصال البحري، انزعج الكابتن ريتشارد فيلدت من اقتراب القاطرة البحرية الأميركية بيرث أمبوي (Perth Amboy) التي كانت مرفوقة بعدد من سفن الشحن الأخرى. وفي خضم هذه الأحداث، أطلقت الغواصة الألمانية يو 156 طربيدين، فشلا في إصابة هدفيهما، نحو السفن الأميركية. وبعد لحظات ظهرت يو 156 بشكل مفاجئ قبالة سواحل أورلينس وأطلقت قذيفتين من المدفع الموجود على سطحها متسببة في إغراق 3 من زوارق الشحن وتخريب القاطرة البحرية بيرث أمبوي.

تزامنا مع ذلك، طاردت طائرتان أميركيتان من نوع كيرتس إيتش أس (Curtiss HS) الغواصة الألمانية وحاولتا استهدافها بعدد من القنابل دون أن تتمكنا من إصابتها. وأمام هذا الوضع، وجّه الألمان على متن الغواصة يو 156 المدفع الموجود على السطح نحو الجو وحاولوا إسقاط إحدى الطائرتين.

جنود أميركيون شاركوا بالحرب العالمية الأولى
جنود أميركيون شاركوا بالحرب العالمية الأولى

لكن لم تصب هذه القذائف أيا من الطائرتين ووقعت فيما بعد قرب مدينة أورلينس التي تحولت بسبب ذلك لأول منطقة أميركية تتعرض لقصف ألماني مباشر بالحرب العالمية الأولى.

أول قصف منذ عام 1846

مع اقتراب عدد من الزوارق الحربية من المكان، غاصت يو 156 الألمانية نحو الأعماق وغادرت المكان نحو الشمال حيث واصلت هجماتها ضد سفن الحلفاء. وخلال اليوم التالي، علّقت الصحف الأميركية عن الحادثة واصفة إياها بمعركة أورلينس وتحدثت عن إمكانية وجود قاعدة بحرية ألمانية سرية عند منطقة خليج فندي (Bay of Fundy). من ناحية أخرى، صنّفت عملية سقوط القذائف الألمانية قرب أورلينس كأول عملية قصف تتعرض لها الأراضي الأميركية من طرف أجنبي منذ العام 1846.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دلتا يرعب المدارس.. نداء لتلقيح المتعافين فوراً! دلتا يرعب المدارس.. نداء لتلقيح المتعافين فوراً!
موجة سخرية.. شاهد عناصر طالبان يتأرجحون على جناح طائرة موجة سخرية.. شاهد عناصر طالبان يتأرجحون على جناح طائرة
الأكثر قراءة
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب
أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري
إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي
قبل أن تذهب
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
اكتشف المزيد