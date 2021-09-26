من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم

انتقلت عداءة المسافات القصيرة الأولمبية الألمانية الملقبة بأجمل رياضية في العالم من الملاعب الرياضية إلى منصات عرض الأزياء بعدما انضمت إلى دار أزياء "هوغو بوس".

وكانت أليكا شميدت، البالغة من العمر 22 عاماً، مجرد شخصية هامشية في دورة ألعاب طوكيو منذ أن تم استبعادها من فريق التتابع 4 × 400 متر للسيدات، لكنها جمعت ما يقرب من 2.5 مليون متابع على منصة إنستغرام خلال مجموعة من الصور الملتقطة لها ببراعة.

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أسبوع الموضة في ميلانو

وظهرت لأول مرة كعارضة للأزياء في أسبوع الموضة في ميلانو، حيث قالت إن لا خبرة لديها على الإطلاق في عرض الأزياء، مشيرة إلى أنها متحمسة للغاية لمعرفة كيف ستتعامل مع الأمر، وفق موقع "سنداي تايمز".

وبعد استبعادها من أولمبياد طوكيو شعرت أجمل رياضية في العالم بخيبة أمل لعدم منحها الفرصة الكافية لعرض قدراتها الرياضية، على حد قولها، وكتبت في أغسطس قائلة: "لن أكذب، لست راضية عن سباقاتي هذا العام"، وفق موقع "ياهو سبورت".

وأضافت "لقد عملت بجد أكثر من أي وقت مضى يوماً بعد يوم تجاوزت حدودي في كل تمرين وقدمت الكثير من التضحيات".

كذلك، تحدثت عن إصابتها لفيروس كورونا وإصابتها بتمزق الأربطة.

يذكر أن شميدت كانت نجمة على مستوى الناشئين وفازت بالميدالية الفضية في تتابع 4 × 400 في بطولة أوروبا تحت سن 20 في عام 2017.

كما فازت بالميدالية البرونزية في نفس الحدث في بطولة أوروبا تحت 23 سنة في عام 2019.