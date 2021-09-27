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رئيس السلفادور يضرب مجدداً.. "أروع ديكتاتور بالعالم"

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حساب رئيس السلفادور عبر تويتر
حساب رئيس السلفادور عبر تويتر

رئيس السلفادور يضرب مجدداً.. "أروع ديكتاتور بالعالم"

دبي - العربية.نت

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مرة أخرى، غيّر رئيس السلفادور، الفلسطيني الأصل نجيب أبوكيلة، وصف حسابه الرسمي على تويتر إلى "أروع ديكتاتور في العالم" بدلاً من "دكتاتور السلفادور"، الذي غيره قبل أسبوع بدلا من "والد ليلى"، اسم ابنته.

الرئيس الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلي: أنا دكتاتور السلفادور الأخيرة الرئيس الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلي: أنا دكتاتور السلفادور

فيما اعتبر البعض أنها قد تكون رسالة ساخرة من الرئيس تجاه الاحتجاجات التي اندلعت ضده الأسبوع الماضي، بسبب تقنين البيتكوين.

وكان بوكيلي، البالغ 40 سنة، فعل الأمر ذاته سابقا كرد ساخر على موجة انتقادات واتهامات طالته منذ مدة، ملخصها أن "الرئيس يحكم البلاد بالاستبداد" وهو شعار قادته المعارضة الناشطة تويتريا عبر "هاشتاغ" #BukeleDictador واطلعت "العربية.نت" على بعض ما فيه من وسائل إعلام محلية بالسلفادور، أهمها انتقادات لمشروع إصلاح دستوري مثير للجدل يقوم به، ويهدف إلى تعديل نصوص بقانون الانتخابات، ليتمكن من الترشح في 2024 لولاية ثالثة، فيما لا يسمح الدستور للرئيس إلا بولايتين فقط.

يطلقون على الرئيس نجيب بوكيلي لقب دكتاتور البيتكوين
يطلقون على الرئيس نجيب بوكيلي لقب دكتاتور البيتكوين

يشار إلى أن "الدكتاتور الرائع" كان أصدر قبل أكثر من أسبوع مرسوما بإحالة ثلث القضاة إلى التقاعد، مع تلميح بأنه سيقوم بإجراء مماثل يشمل المدعين العامين، وسريعا ولدت موجة احتجاجات تلت إصداره للمرسوم الذي أقال به أكثر من 240 قاضيا، وهو ما اعتبرته المعارضة "انقلابا" على الهيئة القضائية.

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