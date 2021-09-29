.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فنان يحتال على متحف بـ80 ألف دولار.. "خذ المال واهرب"

  • الخط
A woman looks at an art installation titled Take the Money and Run by Danish artist Jens Haaning at the Kunsten Museum of Modern Art, in Aalborg, Denmark September 28, 2021. Henning Bagger/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
الإطار الفارغ الذي أرسله الفنان معروضاً في المتحف ضمن معرضه عن الفن المعاصر

فنان يحتال على متحف بـ80 ألف دولار.. "خذ المال واهرب"

بعدما كان ينوي عرض أوراق نقدية قيمتها 80 ألف دولار داخل لوحات.. أرسل ينس هانينغ إطارات فارغة

كوبنهاغن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بعدما كان مقرراً أن يعرض أوراقاً نقدية تفوق قيمتها 80 ألف دولار يلصقها على لوحة، قرر فنان دنماركي في نهاية المطاف عرض إطارات فارغة والاحتفاظ بالثروة الصغيرة لنفسه، معيداً تسمية الأعمال "خذ المال واهرب".

وكان متحف كونستن في ألبورغ غرب الدنمارك قد وافق على إعارة مبلغ نقدي كبير للفنان ينس هانينغ البالغ من العمر 56 عاماً، ليتمكن من إعادة إنجاز عمل سابق له يمثل راتب عام كامل في الدنمارك بأوراق نقدية من الكرونة الدنماركية واليورو.

العمل السابق للفنان الذي كان من المفترض إعادة انتاجه
العمل السابق للفنان الذي كان من المفترض إعادة انتاجه

لكن "قبل يومين من افتتاح المعرض، تلقينا رسالة من ينس يقول لنا فيها إنه لم ينجز الأعمال التي اتفقنا معه عليها" باستخدام الأوراق النقدية المعلقة على اللوحة، وفق مدير المتحف لاسه أندرسون.

وروى أندرسون لوكالة "فرانس برس" أن الفنان أبلغ المسؤولين عن المتحف بأنه سيرسل عوضاً عن ذلك لوحات بها أوراقاً كتبت عليها عبارة "خذ المال واهرب".

الفنان ينس هانينغ
الفنان ينس هانينغ

وعند فتح الصناديق، لاحظ الموظفون أن ما قاله الفنان صحيح، إذ لم يجدوا أي أموال وكانت اللوحات فارغة.

وتحوّل الذهول الذي انتاب أندرسون في بادئ الأمر إلى نوبة ضحك، وقرر المتحف تقديم العملين في إطار معرضه عن العمل المعاصر.

إطاران فارغان أرسلهما الفنان للمتحف
إطاران فارغان أرسلهما الفنان للمتحف

وقال إن هذه الأعمال "تقدم مقاربة فكاهية وتدفع إلى التفكير بالطريقة التي نقوّم فيها العمل".

سلحفاة تؤخر رحلات أكثر المطارات ازدحاماً.. الشركات تعلق: جالبة للحظ الأخيرة سلحفاة تؤخر رحلات أكثر المطارات ازدحاماً.. الشركات تعلق: جالبة للحظ

من جهته، دافع الفنان عن خطوته قائلاً إنه يسعى من خلالها إلى التأكيد على "أننا مسؤولون أيضاً عن إعادة النظر في الهيكليات التي ننتمي إليها".

وأوضح هانينغ في بيان صحافي قائلاً: "إذا كانت هذه الهيكليات غير منطقية بتاتاً، علينا الانفصال عنها".

من جانبه، قال أندرسون "سنتخذ التدابير اللازمة ليحترم ينس هانينغ عقده ويعيد المال". وكان هانينغ قد تلقى مبلغ 10 آلاف كرونة (1560 دولاراً) عن عمله هذا.

متحف كونستن
متحف كونستن
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد