لك هدية بهذا البلد لو أقنعت صديقك بتلقي لقاح كورونا!

بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم المنخفض في البلاد، أعلنت السلطات السويسرية عن هدية لمواطنيها، الذين يقنعون أصدقاءهم بتلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19.

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فقد كشفت الدولة عن أنها ستمنح الفائزين وجبة مجانية في مطعم أو التمتع بنزهة في دار سينما.

وأتت هذه الخطة التحفيزية بعدما شهدت سويسرا عدة احتجاجات مناهضة للتطعيم، حيث لم يحصل 42% من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة على جرعات التطعيم كاملة بعد، وهي نسبة مرتفعة نسبيا وفقا للمعايير الأوروبية.

بدوره، أكد وزير الصحة آلان برسيه في مؤتمر صحافي في برن، وهو يعلن ما وصفها بخطة تحفيزية غير عادية، أن معدل التطعيم لا يزال منخفضا جدا وهذا يعني أننا بلاد لن تتمكن من إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

150 مليون فرنك سويسري

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثا ترشيح شخص آخر، يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكا يمكن أن يدفعها نقدا في مطعم أو دار سينما.

إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تعتزم أيضا إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزا متنقلا لإعطاء اللقاحات.

1.3 مليون وفاة في أوروبا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد تسبب بوفاة ما لا يقل عن 4,762,596 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، فيما تطلق منظمة الصحة العالمية تصريحات تبدو متشائمة كل فترة، وسط تسارع وتيرة التلقيح ضد الفيروس حول العالم.

وتأكدت إصابة 232,788,940 أشخاص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

في حين سجلت أوروبا 1.3 مليون وفاة، وسجّلت آسيا 836 ألف وفاة، فيما أحصت الولايات المتحدة وكندا معا 718 ألف وفاة. وسجّلت إفريقيا 209 آلاف وفاة ومنطقة الشرق الأوسط 197 ألف وفاة.