جديد خدمات التوصيل.. لا داعي للانتظار بعد الآن في المنزل

لن يضطر مالكو سيارات فورد بعد الآن انتظار طرودهم في المنزل، والانتظار لساعات لحين وصولها على عتبة منازلهم.

فقد توصلت الشركة المصنعة لسيارات فورد وشركة التوصيل Hermes إلى اتفاق يقضي بتوصيل كافة الطرود الخاصة بالأشخاص الذي يملكون سيارة فورد إلى صندوق سيارتهم.

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وتعد هذه الخدمة الجديدة خياراً آمناً ومناسباً إذا كانت سيارة المشتري في الانتظار أمام عنوان المنزل، خصوصاً أن البعض يضطر أحياناً للانتظار في المنزل لاستلام الطرود فيما يكونون مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم الرد على الباب عندما يصل موظف خدمة التوصيل.

من جانبها، ذكرت شركة فورد التي تدعم تلك الخاصية في سياراتها، أن تسليم الطرود في صندوق السيارة سيجعل مشتريات التسوق الإلكتروني آمنة، إذ يشكل هذا الخيار بديلاً من ترك الطرود في الشرفة أو على الأرض أمام باب المنزل حيث يمكن أن تتعرض للتلف بسبب الأمطار أو حرارة الجو أو في أسوأ الأحوال للسرقة.

توفير الوقت والجهد

في المقابل، تسهم ميزة "التسليم إلى السيارة" في تسريع عمليات التسليم عن طريق توفير وقت السائقين حيث لن يضطروا لطرق الأبواب والانتظار لحين استجابة المشتري أو صعود السلالم أو البحث عن حارس العقار أو مسؤولي الأمن بالمنطقة السكنية لاستلام الطرد عندما لا يكون المشتري متواجدًا بالمنزل.

إلى ذلك، ينبغي على صاحب السيارة التأكد من عدم ترك أشياء ثمينة في صندوقها وكذلك ألا يكون بداخل الطرود بضائع باهظة الثمن، خاصة إذا كانت يترك سيارته في شارع مزدحم خارج منزله.

ولضمان بقاء السيارات نفسها آمنة، فإن موظف خدمة التوصيل سيكون هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى صندوق السيارة، ولن يمكنه القيام بفتح صندوق السيارة إلا باستخدام رمز مميز يوفره التطبيق الإلكتروني لشركة التوصيل لمرة واحدة فقط.

إجراءات آمنة

كما أن الرمز المميز لا يعمل إلا في حالة وجود موظف التوصيل في نطاق 50 متراً من موقع السيارة، حيث يقوم بمسح الرمز الشريطي الموجود على طرد العميل لإنشاء رمز إلغاء قفل السيارة لمرة واحدة وفتح صندوق الأمتعة ليضع الطرد بداخله بأمان.

وفي حالة فشل موظف التوصيل في قفل السيارة بعد إتمام التسليم بوضع الطرد بداخل صندوقها الخلفي، يتم قفل السيارة تلقائياً خلال فترة زمنية تحددها فورد تلقائياً ولا يتم الإفصاح عن مدتها لأسباب أمنية.

بالطبع لا يتم الاستفادة من خيار التسليم بصندوق السيارة في حالة الطرود الكبيرة للغاية والتي لن يمكن وضعها في صندوق السيارة ثم إغلاقه ثانية.

كذلك، لا تسري الخدمة إلا في حالة تواجد السيارة أمام عنوان منزل المشتري حيث لا يتم تفعيلها للسيارات التي تتواجد في مواقف متعددة الطوابق أو ساحات الانتظار المفتوحة، على حد سواء.