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موظف بالبريد الأميركي ينتحر بعد قتل زميليه بالرصاص

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صورة - انتحار بالرصاص
تعبيرية

موظف بالبريد الأميركي ينتحر بعد قتل زميليه بالرصاص

البريد الأميركي: خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار في ممفيس.. لقد مات ثلاثة موظفين.. لم يعد هناك من تهديد"

واشنطن - فرانس برس

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أعلنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، أن موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي (جنوب شرق الولايات المتحدة)، أردى بالرصاص اثنين من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وقال البريد الأميركي في بيان، إن "خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار" في ممفيس.

من موقع الحادث
من موقع الحادث

وأضاف البيان "لقد مات ثلاثة موظفين. لم يعد هناك من تهديد".

من جهتها، قالت ليزا-آن كولب، المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ممفيس، خلال مؤتمر صحافي، إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذين قضوا، وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

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وأعرب البريد الأميركي في بيانه عن "بالغ حزنه لهذه المأساة".

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة يفاقمها بحسب ناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.

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