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دببة الكوالا مهددة بالعمى والعقم.. وحملة تطعيم لإنقاذها

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A mother koala named Gladys is pictured with her twin joeys, who have been medically diagnosed as being underweight, at a rehabilitation enclosure next to their carer's home, who volunteers for the animal rescue agency, Wildlife Information, Rescue and Education Service, also knows as WIRES, where they are being rehabilitated, in Wedderburn, Australia, September 11, 2020. Gladys and her joeys were rescued from an area where urban development is encroaching on koala habitat. REUTERS/Loren Elliott SEARCH KOALAS ELLIOTT FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAY
دببة كوالا في أستراليا

دببة الكوالا مهددة بالعمى والعقم.. وحملة تطعيم لإنقاذها

تحصين 400 من دببة الكوالا في أستراليا ضد بكتيريا الكلاميديا التي تتسبب بالتهابات خطيرة

ملبورن - رويترز

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سيتم تحصين حوالي 400 من دببة الكوالا الأسترالية ضد الكلاميديا ضمن تجربة يقول الباحثون إنهم يأملون في أن تلعب دورا مهماً في بقاء هذه الحيوانات على المدى الطويل.

وانتشرت عدوى الكلاميديا، وهو مرض موجود أيضاً عند البشر، على نطاق واسع بين دببة الكوالا الأسترالية، مما أثر على نصف الحيوانات في بعض المناطق.

علاج دب كوالا مصاب بالكلاميديا
علاج دب كوالا مصاب بالكلاميديا
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وقالت أمبر جيليت، الطبيبة البيطرية بمستشفى أسترالي مختص بالحيوانات البرية ومنسقة البحث، في بيان أمس الجمعة مع بدء التجربة: "إنه مرض شرس يسبب التهاب الملتحمة والتهابات المثانة والعقم في بعض الأحيان".

ويقول الباحثون إن هذا المرض البكتيري، الذي يمكن أن ينتقل من الأمهات إلى حديثي الولادة، يمكن أن يسبب العمى أيضاً.

ومن المقرر أن يتلقى كل حيوان من دببة الكوالا جرعة واحدة من اللقاح وسيتم تزويده بشريحة إلكترونية دقيقة قبل إطلاقه في البرية.

دب كوالا تم علاجه من البكتيريا يتم نقله قبل إطلاقه في البرية
  • دب كوالا تم علاجه من البكتيريا يتم نقله قبل إطلاقه في البرية
  • دب كوالا تم علاجه من البكتيريا
2 صور
دب كوالا تم علاجه من البكتيريا يتم نقله قبل إطلاقه في البرية
دب كوالا تم علاجه من البكتيريا يتم نقله قبل إطلاقه في البرية
دب كوالا تم علاجه من البكتيريا
دب كوالا تم علاجه من البكتيريا
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