دببة الكوالا مهددة بالعمى والعقم.. وحملة تطعيم لإنقاذها

سيتم تحصين حوالي 400 من دببة الكوالا الأسترالية ضد الكلاميديا ضمن تجربة يقول الباحثون إنهم يأملون في أن تلعب دورا مهماً في بقاء هذه الحيوانات على المدى الطويل.

وانتشرت عدوى الكلاميديا، وهو مرض موجود أيضاً عند البشر، على نطاق واسع بين دببة الكوالا الأسترالية، مما أثر على نصف الحيوانات في بعض المناطق.

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وقالت أمبر جيليت، الطبيبة البيطرية بمستشفى أسترالي مختص بالحيوانات البرية ومنسقة البحث، في بيان أمس الجمعة مع بدء التجربة: "إنه مرض شرس يسبب التهاب الملتحمة والتهابات المثانة والعقم في بعض الأحيان".

ويقول الباحثون إن هذا المرض البكتيري، الذي يمكن أن ينتقل من الأمهات إلى حديثي الولادة، يمكن أن يسبب العمى أيضاً.

ومن المقرر أن يتلقى كل حيوان من دببة الكوالا جرعة واحدة من اللقاح وسيتم تزويده بشريحة إلكترونية دقيقة قبل إطلاقه في البرية.