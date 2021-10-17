قوارض مجمدة تستخدمها المافيا بأطباقها تودي بـ3 أشخاص السجن

أوقفت الشرطة الإيطالية ثلاثة أشخاص في منطقة كالابريا حيث تنشط مافيا ندرانغيتا، بعد اكتشاف مخبأ لحيوانات الزغبة المجمدة، وهو نوع من القوارض الصغيرة يشكل طبقاً محبباً لدى شبكات المافيا، وفق ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" السبت.

وذكرت منظمة "ليبو" لحماية الطبيعة، أن مافيا ندرانغيتا تقدم حيوانات زغبة، وهو نوع محمي، خلال موائد الطعام المقامة في المصالحات بين العائلات المتقاتلة.

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وقد عثرت الشرطة على حيوانات كثيرة في قفص أثناء ضبط كميات من المخدرات في مدينة ديليانوفا جنوب إيطاليا، بجانب أكثر من 200 حيوان مجمد من نوع الزغبة موضبة للبيع والاستهلاك، بحسب "لا ريبوبليكا".

وأفادت منظمة "ليبو" أن الصيد غير القانوني ممارسة شائعة في منطقة أسبرومونته الجبلية في كالابريا، إذ ينشر الصيادون آلاف الأفخاخ في الغابات ويبيعون حيوانات الزغبة المصطادة بصورة غير قانونية إلى عناصر العصابات والمطاعم.

وتنشط مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا، وقد تخطت بنفوذها مافيا كوزا نوسترا الشهيرة لتصبح أكثر منظمات المافيا نفوذاً في إيطاليا. ولهذه الشبكة أنشطة في العالم أجمع.