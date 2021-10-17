.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قوارض مجمدة تستخدمها المافيا بأطباقها تودي بـ3 أشخاص السجن

  • الخط
Ghiri congelatore-2
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة

قوارض مجمدة تستخدمها المافيا بأطباقها تودي بـ3 أشخاص السجن

مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا الإيطالية تقدم حيوانات زغبة خلال موائد الطعام المقامة في المصالحات بين العائلات المتقاتلة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوقفت الشرطة الإيطالية ثلاثة أشخاص في منطقة كالابريا حيث تنشط مافيا ندرانغيتا، بعد اكتشاف مخبأ لحيوانات الزغبة المجمدة، وهو نوع من القوارض الصغيرة يشكل طبقاً محبباً لدى شبكات المافيا، وفق ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" السبت.

وذكرت منظمة "ليبو" لحماية الطبيعة، أن مافيا ندرانغيتا تقدم حيوانات زغبة، وهو نوع محمي، خلال موائد الطعام المقامة في المصالحات بين العائلات المتقاتلة.

حيوان الزغبة
حيوان الزغبة
دببة الكوالا مهددة بالعمى والعقم.. وحملة تطعيم لإنقاذها الأخيرة دببة الكوالا مهددة بالعمى والعقم.. وحملة تطعيم لإنقاذها

وقد عثرت الشرطة على حيوانات كثيرة في قفص أثناء ضبط كميات من المخدرات في مدينة ديليانوفا جنوب إيطاليا، بجانب أكثر من 200 حيوان مجمد من نوع الزغبة موضبة للبيع والاستهلاك، بحسب "لا ريبوبليكا".

وأفادت منظمة "ليبو" أن الصيد غير القانوني ممارسة شائعة في منطقة أسبرومونته الجبلية في كالابريا، إذ ينشر الصيادون آلاف الأفخاخ في الغابات ويبيعون حيوانات الزغبة المصطادة بصورة غير قانونية إلى عناصر العصابات والمطاعم.

وتنشط مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا، وقد تخطت بنفوذها مافيا كوزا نوسترا الشهيرة لتصبح أكثر منظمات المافيا نفوذاً في إيطاليا. ولهذه الشبكة أنشطة في العالم أجمع.

شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
  • شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
  • شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
2 صور
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
شرطي إيطالي يكشف شحنة القوارض المجمدة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق
ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم! ملياردير شهير يضاعف رهانه على عملة مشفرة 3 مرات.. وينصح بهذه الأسهم!
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
قبل أن تذهب
ميليشيا الحوثي تعدم عددا من شيوخ قبائل العبدية
ميليشيا الحوثي تعدم عددا من شيوخ قبائل العبدية
اكتشف المزيد