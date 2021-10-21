طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الخميس على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

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وأضاف أنه "من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني".

وغالباً ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيرة استخدمت لهذه الغاية.

وعقوبة الإتجار بالمخدرات في الأردن هي السجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً تبعاً للكميات المضبوطة.