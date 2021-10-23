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الذاكرة السياسية.. الدايري يكشف سبب رفض موغريني استقباله

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الذاكرة السياسية.. الدايري يكشف سبب رفض موغريني استقباله

وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري رفض توسيع عملية صوفيا لتشمل المياه الإقليمية الليببية، لأن ذلك سيمس سيادة الدولة

دبي - العربية.نت

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في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة برنامج "الذاكرة السياسية"، يشرح وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري أنه تم إبعاده عن الحكومة لمدة ستة أشهر، بسبب لقاء جمعه برئيس حكومة الوفاق فايز السراج في القاهرة.

ويبرر الدايري لقاءه هذا، بأنه كان علنيا وأتى بعد اجتماع لرئيس حكومته عبد الله الثني مع السراج، وبعدما شارك السراج في اجتماع انعقد في البرلمان الليبي قبل ذلك أيضا.

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الدايري تطرق إلى ظروف اختيار فايز السراج رئيسا لحكومة "الوفاق الوطني"، مع أنه لم يكن من بين الأسماء التي اقترحها مجلس النواب الليبي على المبعوث الأممي.

محمد الدايري أضاف: "لو كان السراج مرشحا توافقيا لكانت حكومته نجحت".

وعن اتفاق الصخيرات يقول الدايري: "كان اتفاقا جيدا إنما لم يُطبق، لأنه لم يتم حل الميليشيات وحمّل حكومة الوفاق والمجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تطبيق بنود الاتفاق".

وفي الحلقة يتحدث الدايري عن سبب اعتذار ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فديريكا موغريني، عن استقباله أول مرة قبل أن يجتمع بها بترتيب من وزيري خارجية إيطاليا وبريطانيا باولو جنتيليوني وفيليب هاموند.

رئيس الدبلوماسية الليببية الأسبق رفض الطلب الأوروبي توسيع عملية صوفيا لتشمل المياه الإقليمية الليببية، لأن ذلك سيمس سيادة الدولة.

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