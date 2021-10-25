بعد الهزيمة المذلة على يد صلاح ورفاقه.. رونالدو يعلق

عقب الهزيمة المذلة بخمسة أهداف نظيفة، علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على خسارة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي مساء أمس الأحد، قائلا "في بعض الأحيان تكون النتيجة غير تلك التي نكافح من أجلها".

كما أضاف بتدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، "أحيانا لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نريدها". وتابع "هذا يقع على عاتقنا نحن. علينا فقط، لأنه لا يوجد أحد آخر لإلقاء اللوم عليه".

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إلى ذلك، شكر رونالدو جماهير مان يونايتد قائلا، "كانت جماهيرنا، مرة أخرى مذهلة في دعمها المستمر. إنهم يستحقون أفضل من هذا، وأفضل بكثير ، والأمر متروك لنا لتقديمه. لقد حان الوقت الآن".

وتأخر يونايتد لأول مرة في عصر الدوري الممتاز بأربعة أهداف في الشوط الأول، ليضيف محمد صلاح بعدها الهدف الشخصي الثالث له والخامس لفريقه خلال اللقاء.

أداء مفجع

يشار إلى أن العرض أمس كان قاسيا من ليفربول، وحقق أكبر فوز له في استاد أولد ترافورد، بينما كان الأداء مفجعا من جانب منافسه التقليدي، ولربما ستتضح في الفترة القادمة تداعيات هذا الإذلال.

وكان مانشستر يونايتد الذي لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات، تراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرا بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر.