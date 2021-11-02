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صدمة بالكويت..مراهقة رمت بنفسها من الطابق 14 بسبب التنمر

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(تعبيرية)

صدمة بالكويت..مراهقة رمت بنفسها من الطابق 14 بسبب التنمر

دبي - العربية.نت

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ضجت الكويت خلال الساعات الماضية بحادثة صادمة، حيث أقدمت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً على الانتحار في منطقة الفنطاس جنوب البلاد.

في التفاصيل رمت الفتاة نفسها من سطح بناية مؤلفة من 14 دوراً، ما أدى إلى وفاتها، وفق ما كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الراي".

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أما السبب فيرجع إلى تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة.

وأضافت المصادر أن غرفة عمليات وزارة الداخلية كانت تلقت بلاغاً عن الواقعة، فتوجه رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى الموقع، وبالمعاينة، تبيّن وجود جثة لفتاة فارقت الحياة.

حالة نفسية سيئة

كما توصلت تحريات المباحث إلى أن الفتاة من الجنسية الكويتية، ووالدتها مقيمة آسيوية، وقد قصدت إحدى العمارات في المنطقة، المؤلفة من 14 دوراً، والتي لا تخص ذويها، بعدما ضاقت ذرعاً من تنمر زميلاتها في المدرسة، ودخلت في حالة نفسية سيئة دفعتها إلى اتخاذ قرار إنهاء حياتها.

يأتي هذا فيما لا يزال التحقيق جارياً في ملابسات القضية.

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