أميركا ترصد أول إصابة للضباع بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة أول إصابة من نوعها للضباع بفيروس كورونا. وقالت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأميركية إن اثنين من الضباع فيها أصيبا بالفيروس.

وهي أول إصابة مؤكدة من نوعها للضباع بالفيروس الفتاك.

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В США в зоопарке Денвера две гиены заразились коронавирусом, это первые в мире случаи COVID-19 у этих животныхhttps://t.co/tacinvSczX pic.twitter.com/3q9LKup9ra — РИА Новости (@rianru) November 6, 2021

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان على "تويتر": "الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع لدينا - نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد -19".

وأشار البيان إلى تأكيد إصابة هذين الحيوانين في مختبر التشخيص البيطري بجامعة كولورادو، وكذلك في مختبر الخدمات البيطرية الوطنية بوزارة الزراعة الأميركية.

وأكدت حديقة الحيوان أن الضبعين المذكورين أصبحا على الأغلب أول ضباع في العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل مؤكد.

ووفقا لموظفي حديقة الحيوان، ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع.

وبحسب البيان، يبقى الضبعان بصحة جيدة، ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.

يذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا في وقت سابق في نفس حديقة الحيوان لدى 11 أسدا، تعافى بعضها بالفعل تماماً. بالإضافة إلى ذلك، تعافى النمران، يوري ونيكيتا، من الفيروس.