عصا تحكم بألعاب الفيديو عملاقة تدخل موسوعة غينيس

دخلت عصا تحكم خاصة بألعاب الفيديو، والتي يبلغ ارتفاعها 9 أقدام (2.7 متر) والمصنوعة من الخشب والمطاط والصلب، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها الأكبر.

ابتكرت ماري فلاناغان، الأستاذة بكلية دارتموث، عصا التحكم (جويستيك) العملاقة - التي يبلغ حجمها ما يقرب من 14 ضعف حجم عصا التحكم الكلاسيكية الأصلية - عام 2006 للاحتفال بتجربة طفولتها في ممارسة ألعاب الفيديو "أتاري 2600"، "بشكل جنوني".

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وأرادت أيضا أن ترى كيف سيكون الأمر عندما تصبح تجربة اللاعب الفردي تعاونية، إذ يتطلب الأمر شخصين على الأقل لتشغيل عصا التحكم العملاقة والضغط على الزر لممارسة ألعاب الأتاري الكلاسيكية.

أصبحت عصا التحكم، التي زارت إسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جزءا من المجموعة الدائمة لمركز "زد كيه إم" للفنون والإعلام في كارلسروه بألمانيا.