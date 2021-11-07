شاهد انفجارا دمر مقهى وآخر قتل 6 عمال منجم بكازاخستان

انفجار ضخم دمر مساء اليوم الأحد مقهى من طابقين بكامله في مدينة مطلة بكازاخستان على بحر قزوين، هي Aktau البعيدة عن العاصمة "نور سلطان" أكثر من 1700 كيلومتر، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من ترجمة ما ذكره موقع Tengrinews.kz الإخباري المحلي، والمضيف بخبره أن تدمير مقهى "أيانات" وقع في ظروف غامضة "ولم ترد معلومات عن ضحايا".





وتزامن انفجار المقهى مع آخر اليوم الأحد أيضا، لقي فيه 6 من عمال المناجم مصرعهم، مع جرح اثنين آخرين، تم نقلهما في حالة حرجة الى أحد المستشفيات، وهم من بين 60 عاملا في منجم يقع في منطقة بعيدة 200 كيلومتر الى الجنوب الشرقي من العاصمة الكازاخية، وتديره وحدة تابعة لشركة ArcelorMittal Temirtau الموصوفة بعملاق صناعة الحديد فى لوكسمبورغ، على حد ما بثته وكالة الصحافة الفرنسية.