.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد انفجارا دمر مقهى وآخر قتل 6 عمال منجم بكازاخستان

  • الخط
.....

شاهد انفجارا دمر مقهى وآخر قتل 6 عمال منجم بكازاخستان

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انفجار ضخم دمر مساء اليوم الأحد مقهى من طابقين بكامله في مدينة مطلة بكازاخستان على بحر قزوين، هي Aktau البعيدة عن العاصمة "نور سلطان" أكثر من 1700 كيلومتر، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من ترجمة ما ذكره موقع Tengrinews.kz الإخباري المحلي، والمضيف بخبره أن تدمير مقهى "أيانات" وقع في ظروف غامضة "ولم ترد معلومات عن ضحايا".


وتزامن انفجار المقهى مع آخر اليوم الأحد أيضا، لقي فيه 6 من عمال المناجم مصرعهم، مع جرح اثنين آخرين، تم نقلهما في حالة حرجة الى أحد المستشفيات، وهم من بين 60 عاملا في منجم يقع في منطقة بعيدة 200 كيلومتر الى الجنوب الشرقي من العاصمة الكازاخية، وتديره وحدة تابعة لشركة ArcelorMittal Temirtau الموصوفة بعملاق صناعة الحديد فى لوكسمبورغ، على حد ما بثته وكالة الصحافة الفرنسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟ خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
قبل أن تذهب
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
اكتشف المزيد