.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد 16 عاماً.. ألمانيا تطوي اليوم صفحة حكم أنغيلا ميركل

  • الخط
FILE PHOTO: German Chancellor Angela Merkel arrives for a media statement on the spread of the new coronavirus disease (COVID-19) at the Chancellery in Berlin, Germany, March 22, 2020. Michel Kappeler/Pool via REUTERS/File Photo
أنغيلا ميركل

بعد 16 عاماً.. ألمانيا تطوي اليوم صفحة حكم أنغيلا ميركل

أول امرأة تدير ألمانيا وتمضي في السلطة 5860 يومًا

دبي - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

تغادر ميركل اليوم الأربعاء منصبها لتتقاعد في سن الـ67، إذ ينتهي اليوم الأربعاء فصل طويل من تاريخ ألمانيا المعاصر مع انتخاب مجلس النواب (البوندستاغ) الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مستشارًا للبلاد طاويًا صفحة حكم أنغيلا ميركل الذي استمرّ 16 عامًا و15 يوماً.

وبذلك تكون ميركل، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، أمضت في السلطة 5860 يومًا. إلا أنها ستغادر قبل تسعة أيام من تمكنها من كسر الرقم القياسي الذي سجّله ملهمها هيلموت كول في الحكم.

ميركل في زيارة وداعية في فرنسا
  • ميركل في زيارة وداعية في فرنسا
  • بايدن وميركل وماكرون وجونسون
  • ميركل
  • ميركل وزوجها (فرانس برس)
7 صور
ميركل في زيارة وداعية في فرنسا
ميركل في زيارة وداعية في فرنسا
بايدن وميركل وماكرون وجونسون
بايدن وميركل وماكرون وجونسون
ميركل
ميركل
ميركل وزوجها (فرانس برس)
ميركل وزوجها (فرانس برس)

وستسلّم القائدة المحافظة مقاليد الحكم في أول قوة اقتصادية أوروبية اليوم الأربعاء إلى أولاف شولتس الذي كان في آنٍ معًا خصمها السياسي لكن أيضًا نائبها في المستشارية ووزير المالية في حكومتها.

بعد ذلك، ستُسلّم ميركل مقاليد الحكم إلى اليسار الوسطي للمرة الأولى منذ كان غيرهارد شرودر مستشارًا للبلاد.

رغم فترة حكم متباينة اتّسمت باستقبال اللاجئين عام 2015 وبالقدرة على إدارة الأزمات لكن أيضًأ بغياب الطموح في مجالي مكافحة التغيّر المناخي وإضفاء الحداثة على ألمانيا، تبقى ميركل بعد أربع ولايات، إحدى الشخصيات المفضّلة لدى الألمان.

وحتى الساعات الأخيرة قبل أن تغادر منصبها، بقيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منشغلة بمهامها الرسمية، تتصل بزعماء العالم من مكتبها داخل مقر المستشارية الألمانية قبل أن تغادره اليوم للمرة الأخيرة وتسلمه لخليفتها أولاف شولتز المستشار الألماني الجديد.

  • لاقة من الورود هدية بوتين لميركل (رويترز)
  • ماكرون وميركل (أرشيفية - رويترز)
  • ميركل والى جانبها النائبة كارين شترينس
  • ماكرون بوتين ميركل
  • الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء البريطاني جونسون
8 صور
لاقة من الورود هدية بوتين لميركل (رويترز)
لاقة من الورود هدية بوتين لميركل (رويترز)
ماكرون وميركل (أرشيفية - رويترز)
ماكرون وميركل (أرشيفية - رويترز)
ميركل والى جانبها النائبة كارين شترينس
ميركل والى جانبها النائبة كارين شترينس
ماكرون بوتين ميركل
ماكرون بوتين ميركل
الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء البريطاني جونسون
الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء البريطاني جونسون



وشاركت ميركل ليل الاثنين باجتماع عبر الهاتف مع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي حكومة بريطانيا بوريس جونسون وإيطاليا ماريو دراغي، تناول التطورات في أوكرانيا والحشد العسكري الروسي على حدودها.

وتترك ميركل خلفها هموماً سياسية بقيت عالقة، من الأزمة الأوكرانية - الروسية إلى أزمة كورونا التي طغت على عاميها الأخيرين في السلطة. ولكن رغم ذلك، فهي تغادر السياسة من دون عودة، كما أكدت في آخر مقابلة أدلت بها قبل شهر تقريباً لقناة "دويتشه فيله" حين قالت: "لن أكون وسيطاً في النزاعات السياسية، لقد قمت بذلك لسنوات طويلة، 16 عاماً قضيتها كمستشارة". ما الذي ستقوم به إذن بعد تقاعدها؟ تجيب: "القراءة والنوم".

تبادل هدايا بين ميركل وكوستا
  • تبادل هدايا بين ميركل وكوستا
  • سيهوفر ميركل
  • ميركل ماكرون بوتين
  • أنجيلا ميركل
  • ميركل وترمب قبيل انطلاق قمة العشرين
  • ميركل
  • ميركل وماي
  • ميركل
  • ترمب ميركل
  • ترمب وميركل في قمة السبع
11 صور
تبادل هدايا بين ميركل وكوستا
تبادل هدايا بين ميركل وكوستا
سيهوفر ميركل
سيهوفر ميركل
ميركل ماكرون بوتين
ميركل ماكرون بوتين
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
ميركل وترمب قبيل انطلاق قمة العشرين
ميركل وترمب قبيل انطلاق قمة العشرين
ميركل
ميركل
ميركل وماي
ميركل وماي
ميركل
ميركل
ترمب ميركل
ترمب ميركل
ترمب وميركل في قمة السبع
ترمب وميركل في قمة السبع

وفي حفل رمزي صغير في مقر المستشارية الذي يقع مقابل مبنى البرلمان، تنقل ميركل السلطة بعد الظهر إلى شولتز، وتغادر بهدوء مقر المستشارية للمرة الأخيرة. فحفل وداعها الصاخب أُقيم الأسبوع الماضي، بحفل غنائي وأوركسترا ضخمة أدت 3 أغنيات من اختيارها، ودموع بقيت محبوسة في عينيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
السفارة الأميركية بالسعودية: هجمات الحوثي على المملكة تثبت عدم رغبته بالسلام السفارة الأميركية بالسعودية: هجمات الحوثي على المملكة تثبت عدم رغبته بالسلام
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد