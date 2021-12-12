عواصف ثلجية عنيفة تضرب أميركا وكندا.. مصرع ستيني

ضربت عواصف ثلجية عنيفة الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وتسببت في انقطاعات للكهرباء وأضرار مادية جسيمة.

وفي كندا، تسببت عاصفة ثلجية في انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة.

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وقالت شركة هايدرو وان للكهرباء السبت إن رياحا شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة، لكن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق، نقلا عن رويترز.

وأفادت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم أنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

ورغم عودة الكهرباء إلى حوالي 78 ألف عميل، فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.

وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو وقالت إن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وفي الولايات المتحدة، اجتاح انهيار جليدي جزءا من منتجع للتزلج في ولاية واشنطن الأميركية يستخدم للوصول إلى مناطق تزلج نائية، السبت، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما ومحاصرة آخرين مؤقتا، نقلا عن أسوشييتد برس.

وتم الإبلاغ عن الانهيار الجليدي في حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا في منطقة سيلفر بسين في كريستال ماونتن، والتي تقع على بعد حوالي 137 كيلومترا جنوب شرقي سياتل، حسبما قال دارين موس، السيرغنت في دائرة شرطة مقاطعة بيرسي.

ولم تُحدد هوية الرجل الذي لقي حتفه، لكن السلطات ذكرت أنه لم يكن يتنفس بعد أن تم انتشاله من الثلج ولم ينج على الرغم من جهود الإنعاش القلبي الرئوي التي قام بها متزلج آخر.

ونجا المتزلجون الآخرون بمساعدة شخصين تمكنا من مشاهدتهم أثناء اجتياح الثلوج لهم.