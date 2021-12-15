"العربية" تطلق أولى نشراتها الإخبارية من الرياض

دشن مدير عام قناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني أول استوديو للشبكة الإخبارية في العاصمة السعودية، واحتفلت القناة ببدء العمل والبث من مقرها الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام لقناتي العربية والحدث كلمة قال فيها: "يوم تاريخي وجميل في تاريخ العربية والانطلاق من الرياض.. الرياض ستمثل إضافة كبيرة إلى شبكة العربية، شهور طويلة لبناء الاستوديو، والآن لدينا غرفة أخبار متكاملة، غرفة أخبار حيوية بأحدث التقنيات".

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كما أضاف: "لدينا عشرات الصحافيين والمنتجين المبدعين، نحن في العربية زملاء وزميلات سعداء جداً في هذه اللحظات المهمة بالنسبة لنا، والعربية سوف تستمر في الانتشار بشكل دائم وناجح".

يذكر أن قناة العربية بدأت في تقديم أولى نشراتها الإخبارية من مقرها الإقليمي في الرياض، مع العمل على زيادة عدد النشرات الإخبارية من استوديو الرياض تدريجياً، إلى حين اكتمال البث، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتقديم المحتوى المتميز والتغطيات المستمرة بنفس هوية وروح العربية لنشرات الأخبار والبرامج.