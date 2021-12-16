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مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة

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مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة

يصنع هذا المشروب في مقاطعة يونان الصينية، ويتم تصديره إلى الكثير من دول العالم

العربية.نت

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كشفت دراسة علمية جديدة أن هناك مشروباً ساخناً يشتهر بالصين، يمكنه خفض مستويات السكر بالدم بشكل ملحوظ خلال ساعات قليلة.

ووفقاً لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، فقد أفادت بأن هذا المشروب هو "شاي بو - إيره"، ويصنع في مقاطعة يونان الصينية، ويتم تصديره إلى الكثير من دول العالم.

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وقد أجرى فريق الدراسة التابع لجامعة آسيا في تايوان تحليلاً لعدد من الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم على هذا الشاي ومدى فعاليته في خفض نسبة السكر بالدم، في محاولة للوصول إلى نتائج مؤكدة ومتوازنة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن "شاي بو - إيره" له تأثير "هام" في مكافحة ارتفاع السكر في الدم، وتقليل نسبة الغلوكوز، بسبب المواد التي يحتوي عليها مثل الكاتيكين والكافيين والبوليفينول والأحماض الأمينية، والتي لها تأثير مفيد على توازن الغلوكوز في الجسم وإفراز الإنسولين وهو الهرمون الذي يقوم بتنظيم نسبة السكر في الدم.

ونظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن هذا الشاي يمكنه أيضاً التصدي لمشكلات صحية أخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب والدورة الدموية والكولسترول، كما أنه يمد الجسم بالكثير من الطاقة والحيوية وفقاً للدراسة.

وتم نشر نتائج الدراسة الجديدة في المجلة العالمية لتكنولوجيا وعلوم الأغذية.

ويعاني نحو 420 مليون شخص حول العالم من داء السكري، والذي قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الكلى أو العمى.

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