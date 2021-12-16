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"صندوق برتقال" بالبرلمان التركي.. ونائب يحذر: الوضع صعب!

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النائب التركي يلقي البرتقال بالبرلمان
النائب التركي يلقي البرتقال بالبرلمان
أردوغان وحزبه

"صندوق برتقال" بالبرلمان التركي.. ونائب يحذر: الوضع صعب!

النائب بوراق أرباي: القرويون لا يستطيعون شراء الأسمدة، لا يمكنهم شراء المبيدات.. منتجو الليمون في مرسين يقطعون الأشجار، انتهى إنتاج الليمون، إذا لم يتم حل الأزمة، فسيتعين قطع أشجار الحمضيات

العربية.نت

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أثار البرلماني التركي المعارض، بوراق أرباي، دهشة زملائه في مجلس النواب، إثر صعوده إلى منصة البرلمان ومعه صندوق من البرتقال.

وأوضح أرباي، وهو نائب عن حزب "الشعب الجمهوري"، أن سبب تصرفه، هو للفت الانتباه إلى مشاكل منتجي البرتقال، مشيرا إلى أنه ابن عائلة منتجة للبرتقال، وجميع منتجي البرتقال الآن في وضع صعب.

وقال: "القرويون لا يستطيعون شراء الأسمدة، لا يمكنهم شراء المبيدات. منتجو الليمون في مرسين يقطعون الأشجار، انتهى إنتاج الليمون، إذا لم يتم حل الأزمة، فسيتعين قطع أشجار الحمضيات"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وعمد النائب التركي إلى رمي البرتقال على المنصة بعد انتهاء خطابه. فيما حذره نائب رئيس مجلس النواب جلال أدان قائلا: "ما تفعله ليس بالصواب".

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من جهة أخرى صفق نواب حزب "الشعب الجمهوري" لأرباي، وجمعوا البرتقال من أمام المنصة.

وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق متجاوزة 15 ليرة للدولار، اليوم الخميس، قبيل خفض آخر متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي وهو ما يتفق مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي ينطوي على مخاطر والذي ينتهجه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانخفض سعر الليرة 2.9% إلى 15.25 ليرة للدولار وجرى تداولها عند مستوى 15.2 ليرة للدولار في الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من مثلي قيمته أمام الليرة هذا العام مما هز بشدة السوق التركية الناشئة.

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