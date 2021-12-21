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جو بايدن يرحب بكلبه الجديد "كوماندر" في البيت الأبيض

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الكلب كوماندور
جو بايدن

جو بايدن يرحب بكلبه الجديد "كوماندر" في البيت الأبيض

الكلب "ميجور" أول حيوان رئاسي يُرسل إلى مركز تأهيل للحيوانات بعدما عض اثنين من موظفي البيت الأبيض

واشنطن - فرانس برس

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قدّم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، عبر تويتر كلبه الجديد "كوماندر" الذي سيشاركه الإقامة في البيت الأبيض.

وجاء في تعليق مرفق بالصورة عبر الحساب الرسمي للرئيس الأميركي "أهلا بك كوماندر في البيت الأبيض". ويظهر الكلب، وهو من نوع الراعي الألماني على ما يبدو، خلال جريه مع كرة في شدقه.

كذلك يعرّف فيديو نشره الحساب عينه، المتابعين بـ"الوافد الجديد إلى عائلة بايدن". ويظهر في الفيديو الكلب متقدما نحو الرئيس الذي يحييه بعبارة "مرحباً يا صديقي".

كذلك ظهر بايدن في الفيديو يطلق الكرة أو يدخل البيت الأبيض مع الجرو، وتظهر أيضا السيدة الأولى جيل بايدن.

الكلب كوماندور
الكلب كوماندور

ويعاني الرئيس الأميركي تراجعا في الشعبية ويواجه سلسلة مشكلات سياسية إضافة إلى عودة تفشي فيروس كورونا.

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ولم يعطِ المكتب الإعلامي للرئيس الأميركي إيضاحات فورية عن الحيوان الأليف الجديد الذي سيثير وصوله بلا شك فضولاً كبيراً في بلد يُعرف سكانه باهتمامهم بصورة خاصة بالحيوانات المنزلية.

وكان جو وجيل بايدن دخلا البيت الأبيض مع كلبين من نوع الراعي الألماني.

وأعلن الثنائي الرئاسي عبر تويتر في يونيو الفائت نفوق الكلب الأكبر "تشامب" عن 13 عاما. أما الكلب الثاني "ميجور" فهو أول حيوان رئاسي يُرسل إلى مركز تأهيل للحيوانات بعدما عض اثنين من موظفي البيت الأبيض.

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