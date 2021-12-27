بعد انتحار موظف مصري داخل مقر عمله.. أول تحرك من الحكومة

بعد إقدام موظف مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، داخل إحدى الشركات بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بسبب توبيخ مديره له وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة، كشف مسؤول حكومي عن تحرك حملة تضم فريق عمل من الوزارة إلى مقر الشركة الخاصة التي شهدت الواقعة.

التحرك الحكومي جاء عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها، وبالانتقال والفحص تبين أن الموظف نور عاشور، انتحر إثر خلاف وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة.

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وقال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية، إن مكتب العمل يجري يوميا تفتيشا على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل المصري، لمتابعة السلامة الصحية المهنية، والوقوف على أي حادث جسيم يحدث، مثلما جرى الآن في حادث الشركة الخاصة بالتجمع الخامس، ومعرفة أبعاد الحادث الذي وقع فيها.

وتابع :"حتى الآن لم نعرف طبيعة عمل الشركة ولا وضعها، ونحن في طريقنا حاليا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة باسم الشركة وطبيعة عملها ووضعها القانوني والأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الجسيم".

وأشار إلى أن أسرة الموظف المتوفى ستأخذ تعويضا بعد وفاة نجلها، وذلك بعد الرجوع إلى قانون التأمينات وقانون العمل على أساس أن لهم مكافأة ومصاريف جنازة للورثة.

وتابع بالقول: "الشخص المتسبب في وفاة الشاب، مصيره في يد النيابة، ولو ثبتت التحقيقات أنه تعمد في تلك الواقعة فهو قرار يرجع للنيابة وشأنها".

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة انتحار الموظف الذي ألقى بنفسه من الطابق الثالث بإحدى الشركات الخاصة، إثر خلاف بينه وبين مديره، وعلى الفور تم إخطار النيابة التي انتقلت إلى محل الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة جثته من قبل الطب الشرعي.

وأكدت التحريات أن الموظف المنتحر كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب وجود خلافات بينه وبين مديره، والذي كان يتعامل معه بقسوة، وهدده بالفصل من العمل أكثر من مرة.

وأثار انتحار الشاب سخط الرأي العام المصري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصته على نطاق واسع، فيما أعلن أحد المحامين تبنيه الدفاع عن الموظف المنتحر.

ونشرت فتاة تدعى روشان بغدادي مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروي نظام العمل داخل الشركة والتي دفعت زميلها للانتحار من الطابق الثالث.

وروت بغدادي نظام العمل داخل الشركة والذي دفع زميلها للانتحار من الطابق الثالث بالشركة، حيث قالت: "الشركة تعمل بنظام الكروت لو غلطت كارت أصفر، بعدها أحمر، وأسود، بعدها تترفد من الشغل"، واصفة طريقة تعامل مسؤولي الشركة مع الموظفين بـ"خرفان".

ووصفت روشان الشركة بـ"المقبرة"، مضيفة: "الناس كلها بتشتكي من التعسف والمديرين"، كل ما يهم المدير هو تحقيق الأرقام: "أحقق أرقامي إزاي؟.. اني اعصر الموظف ينزل أرقام".

وفي مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامج "الحكاية" على "ام بي سي مصر"، قالت روشان، إنها تعمل في الشركة منذ 7 شهور، حيث يمثل الراتب فيها حافزاً متوسطاً لمواجهة ضغوط الحياة في ظل ظروف العمل الصعبة، وقلة الفرص المتاحة.

وأكدت أن كل الشواهد وزملاء نور وأسرته يؤكدون أنه أقدم على الانتحار من الدور الثالث، نتيجة تعرضه لمضايقات مستمرة من مديره المباشر.

وأشارت إلى أن الشركة الخاصة تعمل بنظام "الكروت"، بحيث يتم توجيه كروت صفراء وحمراء وسوداء إلى الموظف في حالة ارتكابه المتكرر لأخطاء، وبعدها يتم فصله نهائياً.

الجزء الأول من مداخلة روشان البغدادي زميلة نور عاشور الذي انتحر بسبب ضغط العمل والخصم وحقيقة تعسف مديره معه بسبب دخول الحمام



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وقالت إن نور عاشور تعرض للعقاب بالكارت الأسود، وحذّره مديره من ارتكاب أي أخطاء أخرى، وإلا سيتم فصله من الشركة، وأن بعض المقربين منه أكدوا أن قرار فصله كان قد صدر بالفعل قبل انتحاره.

وكشفت روشان البغدادي أن نور عاشور كان يعاني ضائقة مالية، وتراكمت عليه الديون، وبالتالي فإنه كان بحاجة ماسة للعمل، والحصول على راتب جيد كي يساعده على مواجهة ضغوط الحياة، وسداد ديونه.

محامي متخصص في قضايا العمال يوضح حقوق نور عاشور القانونية بعد انتحاره بسبب تعسف مديره معه



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ووصفت البغدادي ظروف العمل القاسية التي يعانيها الموظفون، حيث طالبتها مديرتها المباشرة بالعودة إلى العمل، رغم أنها تعاني انهياراً عصبياً وجسدياً، بعد رؤية جثة زميلها وهو غارق في دمائه، بعد سقوطه على رأسه نتيجة الانتحار من الدور الثالث.

وقال مصدر قانوني متخصص في القضايا العمالية، في مداخلة أخرى مع عمرو أديب، إن القانون نصّ على حماية العمال من تعسف المديرين، خاصة أن هناك ضرراً مباشراً وقع على العامل.

وأكد أنه يحق للورثة رفع دعوى قضائية ضد الشركة، للحصول على حقوق نور عاشور، الذي انتحر بسبب المعاملة السيئة التي يلقاها في عمله.