شاهد كيف يرفع أحدهم صخرة بيديه مع أن وزنها 137 طناً

من عجائب الصخور، واحدة فرنسية اكتظت بخبرها مواقع التواصل في اليومين الماضيين، مع أن La Roche Tremblante معروفة سياحيا منذ قرون، لا لأنها "صخرة مرتعشة" كما يعني اسمها، بل لأن أي بالغ يمكنه رفعها ولو قليلا عن مكانها المتواجدة فيه بغابة قرب بلدة Huelgoat البعيدة في الشمال الغربي الفرنسي 524 كيلومترا عن باريس.

نجد في سيرتها المتوافرة "أونلاين" بالفرنسية، أن طولها 7 وعرضها الارتفاعي 3 أمتار، فيما يزيد وزنها عن 137 طنا، وأنها مستقرة على الأرض في وضعية اهتزازية، تسمح برفعها إلى الأعلى بقليل من الجهد باليدين، وفقا لما يظهر في فيديو وجدته "العربية.نت" في YouTube وتعرضه أدناه، بعد أن بحثت عن سبب تجدد الخبر عنها، ولم تجد ما يفيد، سوى أن اليونيسكو أدرجتها قبل مدة في قائمة التراث العالمي.





وارد أيضا عن الصخرة التي ذكر علماء أنها ظهرت منصهرة من جوف الأرض قبل مليونين و600 ألف عام، أن حكايات وأساطير ومعتقدات انتشرت بالعشرات عنها عبر التاريخ الحديث، لكنها اشتهرت أكثر حين أصبحت جاذبة للسياح والفضوليين بعد انتشار شائعة عنها في القرن السابع عشر، ملخصها أن "من يلمسها يضمن لنفسه زواجا ونسلا سعيدين" مع أنها في منطقة من الغابة تتواجد فيها صخور أخرى من النوع الغريب أيضا، ولكل صخرة منها قصة.