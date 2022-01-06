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نادال عن دجوكوفيتش.. "عليه مواجهة عواقب قراراته"

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نادال ودجوكوفيتش (شترستوك)
نادال ودجوكوفيتش (شترستوك)

نادال عن دجوكوفيتش.. "عليه مواجهة عواقب قراراته"

دبي - العربية.نت

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ما زالت ردود الفعل مشتعلة على خلفية إلغاء تأشيرة نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الصربي المصنف أول عالمياً في بطولة أستراليا المفتوحة، لعدم حصوله على اللقاح المضاد لكورونا، وهذه المرة من منافسه رافائيل نادال الذي وجّه له توبيخاً.

فقد تحدى نادال موقف دجوكوفيتش المناهض للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأصر على أن اللاعب الأول في العالم يجب أن يواجه عواقب عدم التلقيح بعد أن أُمر بالعودة إلى وطنه.

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وعلّق قائلاً "يبدو أن بعض المواقف صعبة، ولكن في نهاية اليوم الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا مررنا بتحد كبير وعانى الكثير من العائلات خلال العامين الماضيين من كل هذا الوباء"، وفق ما نقل عنه موقع "إكسبرس" البريطاني.

"تلقيت اللقاح مرتين"

وأضاف "أعني أنه من الطبيعي أن يشعر الناس هنا في أستراليا بالإحباط الشديد من هذه القضية لأنهم مروا بالكثير من عمليات الإغلاق القاسية، ولم يتمكن الكثير من الناس من العودة إلى ديارهم".

كذلك، أكد ضرورة الحصول على اللقاح بما أن الأشخاص المعنيين بالطب أكدوا ذلك، مشيراً إلى أنه تلقى التطعيم مرتين. وتابع "إذا قمت بذلك، فلن تواجه أي مشاكل في اللعب هنا. هذا هو الشيء الواضح الوحيد".

نوفاك دجوكوفيتش (شترستوك)
نوفاك دجوكوفيتش (شترستوك)

وقال "الشيء الوحيد الواضح بالنسبة لي هو أنه إذا تم تطعيمك، يمكنك اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة وفي كل مكان، والعالم في رأيي يعاني بدرجة كافية لعدم اتباع القواعد".

"أشعر بالأسف تجاهه"

إلى ذلك، أوضح أن الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم الخاصة، لافتاً إلى أن هناك بعض العواقب لذلك.

وختم قائلاً "بطريقة ما أشعر بالأسف تجاهه. لكن في نفس الوقت، كان يعرف الظروف منذ شهور عديدة، لذلك اتخذ قراره الخاص".

وكانت سلطات الحدود ألغت تأشيرة ديجكوفيتش وحرمته من الدخول للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد إجباره على الانتظار لعدة ساعات في مطار ملبورن، علما أن تقارير كانت أفادت أنه حصل على إعفاء يمنح للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

نوفاك دجوكوفيتش (شترستوك)
نوفاك دجوكوفيتش (شترستوك)

يذكر أن النجم الصربي كان أعلن صراحة في السابق أنه يعارض فرض تلقي اللقاح بالقوة على الناس عامة، معتبرا أن هذا الأمر قرار شخصي أو حرية فردية.

خلال الأشهر الماضية أثيرت الكثير من الانتقادات ضد اللاعب الموهوب والسلطات الأسترالية على السواء، بعد أن أعلن الأول أنه سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، علما أنه من غير المطعمين. إذ انتقد رياضيون محليون ما اعتبروه استنسابية الدولة في التعامل مع بعض المشاهير في مسألة التطعيم، علما أن القوانين واضحة وهي تمنع دخول أي شخص البلاد ما لم يتلق لقاح كورونا!

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