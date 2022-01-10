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العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في فندق بفلوريدا

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بوب ساجيت

العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في فندق بفلوريدا

ساجيت (65 عاما) قدم عرضا كوميديا في فلوريدا قبل يوم من وفاته

لوس أنجلوس - رويترز

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قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، يوم الأحد، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتاً في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.

واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التلفزيونية "فول هاوس".

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وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

وكان ساجيت (65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت، وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.

ولعب ساجيت دور الأب الأرمل، داني تانر، في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.

وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أميركا" من 1989 إلى 1997.

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