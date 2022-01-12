شاهد راكباً يقتحم قمرة طائرة أميركية.. ويقفز من النافذة

اقتحم راكب قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية بمطار في هندوراس أثناء صعود الركاب، متجاوزا الطيارين وملحقاً الضرر بوحدات التحكم قبل أن يحاول إخراج نفسه من النافذة.

وأظهرت لقطات مصورة بعد ظهر أمس الثلاثاء، الراكب وهو يحاول القفز من نافذة قمرة القيادة، بينما ركض الطاقم الأرضي مذهولين إلى مكان الحادث.

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#ÚLTIMAHORA‼️ #AmericanAirlines 🛫



Vuelo 488 de American Airlines de San Pedro Sula #Honduras 🇭🇳 a Miami #EEUU 🇺🇸



Una persona se ha subido al avión a la carrera, ha accedido a la cabina, ha dañado los controles de vuelo y posteriormente ha intentado saltar por la ventanilla. pic.twitter.com/YeKqzOnsrQ — ✠ 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 ✡︎ (@Finanzas_Times) January 12, 2022

من جانبها، أكدت شركة الخطوط الأميركية الحادث، وقالت إن الرحلة رقم 488 من سان بيدرو سولا تأخرت بسبب الحادث، مشيرة إلى أن ركاب الطائرة المتضررة نقلوا عبر رحلات لاحقة، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

ولم يعرف السبب وراء قيام الراكب باقتحام قمرة القيادة، أو إذا كان يحمل تذكرة سفر للرحلة، وفق صحيفة "لا برينسا" في هندوراس.

يشار إلى أن مدينة سان بيدرو سولا التي وقع فيها الحادث تعتبر ثاني أكبر مدينة في هندوراس بعد العاصمة تيغوسيغالبا، ولسنوات اعتبرت كواحدة من أخطر مدن العالم.