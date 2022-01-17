بعد ترحيله من أستراليا.. ديوكوفيتش يصل إلى دبي

بعدما قررت محكمة أسترالية إلغاء تأشيرته وترحيله بسبب موقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وصل المصنف الأول عالمياً في كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش إلى دبي، اليوم الاثنين.

وغادر ديوكوفيتش الطائرة ومعه حقيبتان وكمامة بعد هبوطها في مطار دبي الدولي الساعة 5,32 بالتوقيت المحلي (01,32 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة "فرانس برس".

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وكانت المحكمة الاتحادية في أستراليا، أيدت أمس الأحد، قرارا حكوميا يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد، لتنهي بذلك آماله بالمنافسة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

قرار بالترحيل

جاء هذا القرار بعد أن استمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة، الذين أوضحوا أن استمرار وجود نجم التنس في بلادهم من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

يذكر أن قرار إعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد للمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم، كان أثار جدلا واسعا في البلاد.

كما تحولت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس، إلى موضوع سياسي شائك لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو أيار المقبل.

معارض للقاح

وكانت قضية ديوكوفيتش الذي يعرف عنه أنه من أبرز معارضي فرض اللقاح الإجباري على الناس، تفجرت الأسبوع الماضي حين رفضت السلطات منحه تأشيرة لدخول البلاد والمشاركة في المسابقة الشهيرة، وحجزته في فندق بملبورن مخصص للمهاجرين.

قبل أن يستأنف الحكم ويفوز، إلا أن الحكومة الأسترالية عادت وألغت يوم الجمعة المنصرم، للمرة الثانية تأشيرته، قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان، لعدم تلقيه اللقاح، على الرغم من أن ديوكوفيتش كان كشف قبل أيام أنه أصيب بكورونا في ديسمبر الماضي (2021).